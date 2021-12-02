«Рассказы из русской Лапландии»: снег и уют в новой фотокниге Андрея Гордасевича

Андрей Гордасевич — российский фотограф, который работает в мультидисциплинарном пространстве и использует в своих проектах фотографию, видео, рисунок, текст, музыку, создает авторские книги и лонгриды. В разные годы он был ведущим авторских курсов и творческих встреч по фотографии в МАММ, Leica Akademie в России, РГГУ, на кафедре фотожурналистики МГУ.

Новая фотокнига Андрея Гордасевича «Рассказы из русской Лапландии» повествует о людях и жизни на Кольском полуострове, который часто называют русской Лапландией. Русский север раскрывается именно зимой, которую можно назвать суровой, но нельзя не считать удивительной. Белый, снежный цвет в жизни русской Лапландии можно назвать главным, а зиму — основным временем года.