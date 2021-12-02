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Фотомастер

«Рассказы из русской Лапландии»: снег и уют в новой фотокниге Андрея Гордасевича

National Geographic Россия
02 декабря 2021
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Фото: Андрей Гордасевич
Истории людей и завораживающие пейзажи – жизнь на Кольском полуострове во всей красе.

Андрей Гордасевич  — российский фотограф, который работает в мультидисциплинарном пространстве и использует в своих проектах фотографию, видео, рисунок, текст, музыку, создает авторские книги и лонгриды. В разные годы он был ведущим авторских курсов и творческих встреч по фотографии в МАММ, Leica Akademie в России, РГГУ, на кафедре фотожурналистики МГУ.

Новая фотокнига Андрея Гордасевича «Рассказы из русской Лапландии» повествует о людях и жизни на Кольском полуострове, который часто называют русской Лапландией. Русский север раскрывается именно зимой, которую можно назвать суровой, но нельзя не считать удивительной. Белый, снежный цвет в жизни русской Лапландии можно назвать главным, а зиму — основным временем года.

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Фото: Андрей Гордасевич
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Фото: Андрей Гордасевич
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Фото: Андрей Гордасевич
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Фото: Андрей Гордасевич
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Фото: Андрей Гордасевич

Фотограф проехал 2500 километров по полуострову зимой, встречался с людьми и записывал рассказанные ими истории. Фотографии природы и следов присутствия человека, деталей быта и, конечно, портреты жителей полуострова хранят «дух места» методом «лоскутного одеяла». Эти кадры, собранные под одной обложкой, создают примерный, рисованный от руки атлас русской Лапландии, а истории персонажей наносят на эти карты детали, которых нет в кадре.

Книга издана на двух языках. Она понравится как тем, кто является поклонником фотографии, так и тем, кто интересуется русским севером, – и может стать для них отличным подарком.

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Работы Андрея и его книги («Пересечения», «Быстрое золото», «Игры со временем», «Застывшая форма») находятся в коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва, в частных коллекциях в России и за рубежом. В настоящее время Андрей – амбассадор компании Leica.

Где купить? 

Stories_from_Russian_Lapland_Book.JPG

Посмотрите больше работ фотографа на его сайте.

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