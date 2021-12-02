«Рассказы из русской Лапландии»: снег и уют в новой фотокниге Андрея Гордасевича

Андрей Гордасевич — российский фотограф, который работает в мультидисциплинарном пространстве и использует в своих проектах фотографию, видео, рисунок, текст, музыку, создает авторские книги и лонгриды. В разные годы он был ведущим авторских курсов и творческих встреч по фотографии в МАММ, Leica Akademie в России, РГГУ, на кафедре фотожурналистики МГУ.
Новая фотокнига Андрея Гордасевича «Рассказы из русской Лапландии» повествует о людях и жизни на Кольском полуострове, который часто называют русской Лапландией. Русский север раскрывается именно зимой, которую можно назвать суровой, но нельзя не считать удивительной. Белый, снежный цвет в жизни русской Лапландии можно назвать главным, а зиму — основным временем года.
Фотограф проехал 2500 километров по полуострову зимой, встречался с людьми и записывал рассказанные ими истории. Фотографии природы и следов присутствия человека, деталей быта и, конечно, портреты жителей полуострова хранят «дух места» методом «лоскутного одеяла». Эти кадры, собранные под одной обложкой, создают примерный, рисованный от руки атлас русской Лапландии, а истории персонажей наносят на эти карты детали, которых нет в кадре.
Книга издана на двух языках. Она понравится как тем, кто является поклонником фотографии, так и тем, кто интересуется русским севером, – и может стать для них отличным подарком.
Где купить?
- Онлайн: Leica Online Store Russia
- В Москве: Творческая лаборатория «Среда»
- В Санкт-Петербурге: Книжный магазин «Подписные издания»
Посмотрите больше работ фотографа на его сайте.