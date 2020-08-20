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Фотомастер

Рыбаки «старой закалки»: как живёт племя вагения

Эндрю Макконнелл
20 августа 2020
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С маленькой рыбой во рту и огромной в руках вагения рыбачит на реке Луалаба. Каждый день своего пребывания здесь я ел вкуснейшую рыбу: тигровую, сома, окуня – часто ее готовили в банановых листьях, с перцем чили и пальмовым маслом.
Фото: Эндрю Макконнелл
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На седьмом и последнем из водопадов Стэнли – на участке, где бурные воды Луалабы становятся Конго, рыбак уверенно идет через сильное течение, ступая по скользким камням, – чтобы проверить корзину.
Фото: Эндрю Макконнелл
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На водопадах Стэнли в Демократической Республике Конго деревенские жители, взобравшись на «стропила», проверяют свои корзины для ловли рыбы.
Фото: Эндрю Макконнелл
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Люди из племени вагения учатся ловить рыбу с ранних лет. Девочки (как эта, на фотографии) в небольших стремнинах используют сети. Мальчики, подражая отцам, делают маленькие корзины и рыбачат на мелководье. Чтобы сделать снимки, подобные этому, я накрывал камеру водонепроницаемым чехлом.
Фото: Эндрю Макконнелл
Эндрю Макконнелл любит фотографировать людей, чей уникальный образ жизни не был как следует задокументирован. Узнав о племени вагения, фотограф отправился на водопад Стэнли, чтобы посмотреть, как живет этот народ.

В Демократической Республике Конго на бурном 100-километровом отрезке реки Луалаба рыбу в водопаде Стэнли ловят по старинке. Взобравшись на конструкции, составленные из нескольких шестов, рыбаки из племени вагения с помощью лозы спускают в воду сплетенные из ветвей конусы. Подобный способ ловли в 1877 году описал исследователь Генри Мортон Стэнли.

Мне всегда нравилось фотографировать людей, чей уникальный образ жизни не был как следует задокументирован. В 2008 году, увидев рекламный щит в Киншасе, я узнал о племени вагения. А два года спустя отправился на водопад Стэнли, чтобы посмотреть, как живет этот народ.

Когда река мелеет, вагения выстраивают над водопадом прочные конструкции из деревьев, срубленных в окрестных лесах. Они забивают стволы в речное дно, затем изготавливают обернутые водорослями корзины, похожие на дымовые трубы, и ловят рыбу, которую приносит течение.

Захватывает дух, когда наблюдаешь, как они уверенно взбираются на свои мостки над стремниной или идут вброд по гладким, как лед, камням. Но самое волнующее — это возможность путешествия во времени. В регионе, где сегодня царит беспорядок, сохранился уголок, в котором традиции остаются неизменными.

Другие работы Эндрю Макконнелла можно увидеть на его сайте.

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