Рыбаки «старой закалки»: как живёт племя вагения

В Демократической Республике Конго на бурном 100-километровом отрезке реки Луалаба рыбу в водопаде Стэнли ловят по старинке. Взобравшись на конструкции, составленные из нескольких шестов, рыбаки из племени вагения с помощью лозы спускают в воду сплетенные из ветвей конусы. Подобный способ ловли в 1877 году описал исследователь Генри Мортон Стэнли.

Мне всегда нравилось фотографировать людей, чей уникальный образ жизни не был как следует задокументирован. В 2008 году, увидев рекламный щит в Киншасе, я узнал о племени вагения. А два года спустя отправился на водопад Стэнли, чтобы посмотреть, как живет этот народ.

Когда река мелеет, вагения выстраивают над водопадом прочные конструкции из деревьев, срубленных в окрестных лесах. Они забивают стволы в речное дно, затем изготавливают обернутые водорослями корзины, похожие на дымовые трубы, и ловят рыбу, которую приносит течение.

Захватывает дух, когда наблюдаешь, как они уверенно взбираются на свои мостки над стремниной или идут вброд по гладким, как лед, камням. Но самое волнующее — это возможность путешествия во времени. В регионе, где сегодня царит беспорядок, сохранился уголок, в котором традиции остаются неизменными.

Другие работы Эндрю Макконнелла можно увидеть на его сайте.

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