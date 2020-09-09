Свадьба по-узбекски: фотожурнал
Слухи ходили давно: в правительстве Узбекистана недовольны масштабами национальных свадеб. Все эти пышные многодневные торжества, длинные кортежи из иномарок, застолья на добрых пяти сотен человек, по мнению чиновников, вызывали в обществе, особенно среди небогатых граждан, недовольство.
И вот это случилось. 1 января вступил в силу жесткий закон о порядке проведения свадеб. В документе много шокирующего для узбека: и четко прописанное количество машин в свадебном кортеже (не более трех), артистов или музыкальных групп (не более двух), и время, отведенное на все свадебные мероприятия (один день, с 06:00 до 23:00). Но самое страшное, это число гостей: не более 200 человек. Все остальные, заглянувшие на огонек, теперь вне закона.
Далее последовало заявление замминистра культуры Узбекистана: «Необходимо разработать сценарии для красивой свадьбы. Они будут определять, как начнется свадьба и как она закончится. Надо привлекать ученых, проводить научные исследования свадеб». Работа по созданию единого сценария началась, хотя инициатива спорная: Узбекистан – большая многонациональная страна; как привести к общему знаменателю все многообразие традиций и обрядов? А главное – зачем?
Не будет преувеличением сказать, что узбек живет от свадьбы к свадьбе. Выдав замуж дочь или женив сына, семья готовится к следующей свадьбе: детей, как правило, трое-четверо, а в сельской местности и того больше. И узбеки гордятся тем, что на каждое бракосочетание могут пригласить много гостей: 300–500 человек.
Принято говорить, что у узбека две главные цели в жизни: «катта уй ва катта туй» (большой дом и большая свадьба). Впрочем, туй – это не только свадьба, а любой семейный праздник, но обязательно торжественный, с живой музыкой и обильным застольем. Узбек выдает замуж дочерей, женит сыновей, в перерывах строя дом, где, согласно обычаю, он будет жить с семьей младшего сына.
...Пока молодой человек работает в соседнем Казахстане или России и шлет домой переводы, его мать откладывает деньги в копилку и интересуется у родни и соседей, нет ли у кого на выданье дочери или племянницы. Когда мужчина вернется, ему покажут фото девушки и, если не будет возражений, договорятся о знакомстве.
Мать с несколькими родственницами отправляется к родителям избранницы и просит впустить в дом – например, попить воды. Увидев нарядных женщин, все всё понимают и приглашают гостей войти. Присев за наскоро накрытым дастарханом, женщины переходят к делу: «Мы пришли с уважением, слышали, что у вас есть принцесса, хотели бы ее удочерить». Следует еще серия визитов, которая называется хускори (сватовство). За ответом отправляются мужчины. Если отцу жениха дарят рубашку – значит, получено окончательное согласие.
Ширини-хури (помолвку) устраивают в доме невесты, куда приглашают ближайших родственников и соседей с обеих сторон. На скатерть ставятся халва, конфеты, шоколад, (название ритуала переводится как «поедание сладостей»).
Следующий этап – никох (венчание) – проводится без лишнего шума, чтобы не сглазили. Присутствуют на венчании только молодые, их родители и мулла, который объявляет парня и девушку мужем и женой перед Аллахом. Однако молодая жена продолжает жить в доме родителей.
Падар-оши («мужской плов») – мероприятие, как и предупреждает название, исключительно для мужчин, проводит его сторона жениха ранним утром накануне торжества или в сам главный день. Гостей встречают музыканты. Столы щедро уставлены сладостями, фруктами, салатами и закусками. Чуть погодя подается сам праздничный плов.
Следующий ритуал – фотиха – сугубо женский. Родственницы и соседки жениха подходят к дому невесты с нанятыми музыкантами под звуки карнаев и дойр. В руках женщин снова подносы, теперь уже с подарками для всей семьи невесты. Увидев эту шумную и нарядную процессию, каждый понимает: на улице свадьба.
Еще один обычай – домот-бари («проводы жениха»). Снова с музыкантами, а теперь еще и с факелами жених с друзьями идет к невесте. Перед ее домом разводят костер, который поджигают от факелов. Друзья ждут в прихожей или на улице, а жениха вместе с невестой ведут к чимилику (занавесу). В дальнем углу самой большой комнаты сооружают что-то вроде шатра. Здесь, в окружении родственниц жениха и невесты, проходит обряд: над головами молодых держат две лепешки, олицетворяющие мир и достаток, перед ними – зеркало.
Туй, сам праздничный вечер, проводится в банкетном зале и включает в себя множество европейских элементов: первый танец молодых, разрезание торта, букет невесты и так далее.
Часто после свадьбы мужчина снова уезжает, оставив жену с родителями. Теперь ему нужно работать еще усерднее, чтобы вернуть долги. Если удается сделать это быстро, на очереди следующая задача – копить на жилье или на свадьбу младшему брату.
P.S. В связи с пандемией коронавируса власти Узбекистана с 10 июля вводят усиленные карантинные меры, включающие запрет проведения «культурных, семейных, свадебных и других церемоний». Торжества подождут.