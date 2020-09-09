Свадьба по-узбекски: фотожурнал

Слухи ходили давно: в правительстве Узбекистана недовольны масштабами национальных свадеб. Все эти пышные многодневные торжества, длинные кортежи из иномарок, застолья на добрых пяти сотен человек, по мнению чиновников, вызывали в обществе, особенно среди небогатых граждан, недовольство.

И вот это случилось. 1 января вступил в силу жесткий закон о порядке проведения свадеб. В документе много шокирующего для узбека: и четко прописанное количество машин в свадебном кортеже (не более трех), артистов или музыкальных групп (не более двух), и время, отведенное на все свадебные мероприятия (один день, с 06:00 до 23:00). Но самое страшное, это число гостей: не более 200 человек. Все остальные, заглянувшие на огонек, теперь вне закона.