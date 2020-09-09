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Фотомастер

Свадьба по-узбекски: фотожурнал

Анзор Бухарский
09 сентября 2020
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Город Каган Бухарской облас-ти, поселок азиатских цыган-люли. Невеста входит в дом жениха. Ее окружают свекровь (слева) и золовка. Мужчины во дворе ждут подачи горячего плова.
У узбека две главные цели в жизни: «катта уй ва катта туй» (большой дом и большая свадьба).

Слухи ходили давно: в правительстве Узбекистана недовольны масштабами национальных свадеб. Все эти пышные многодневные торжества, длинные кортежи из иномарок, застолья на добрых пяти сотен человек, по мнению чиновников, вызывали в обществе, особенно среди небогатых граждан, недовольство.

И вот это случилось. 1 января вступил в силу жесткий закон о порядке проведения свадеб. В документе много шокирующего для узбека: и четко прописанное количество машин в свадебном кортеже (не более трех), артистов или музыкальных групп (не более двух), и время, отведенное на все свадебные мероприятия (один день, с 06:00 до 23:00). Но самое страшное, это число гостей: не более 200 человек. Все остальные, заглянувшие на огонек, теперь вне закона.

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Город Ургут Самаркандской области: мужчины играют в нарды под рекламным баннером салона свадебных платьев.
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Хива, обязательная прогулка к архитектурными достопримечательностям. Гости одеты в теплые куртки, но молодожены терпят холод ради красивых фотографий.

Далее последовало заявление замминистра культуры Узбекистана: «Необходимо разработать сценарии для красивой свадьбы. Они будут определять, как начнется свадьба и как она закончится. Надо привлекать ученых, проводить научные исследования свадеб». Работа по созданию единого сценария началась, хотя инициатива спорная: Узбекистан – большая многонациональная страна; как привести к общему знаменателю все многообразие традиций и обрядов? А главное – зачем?

Не будет преувеличением сказать, что узбек живет от свадьбы к свадьбе. Выдав замуж дочь или женив сына, семья готовится к следующей свадьбе: детей, как правило, трое-четверо, а в сельской местности и того больше. И узбеки гордятся тем, что на каждое бракосочетание могут пригласить много гостей: 300–500 человек.

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Поселок Вабкент Бухарской области, новомодный ритуал – наполнение игристым вином пирамиды из фужеров. Сухой лед создает сказочную дымку.

Принято говорить, что у узбека две главные цели в жизни: «катта уй ва катта туй» (большой дом и большая свадьба). Впрочем, туй – это не только свадьба, а любой семейный праздник, но обязательно торжественный, с живой музыкой и обильным застольем. Узбек выдает замуж дочерей, женит сыновей, в перерывах строя дом, где, согласно обычаю, он будет жить с семьей младшего сына.

...Пока молодой человек работает в соседнем Казахстане или России и шлет домой переводы, его мать откладывает деньги в копилку и интересуется у родни и соседей, нет ли у кого на выданье дочери или племянницы. Когда мужчина вернется, ему покажут фото девушки и, если не будет возражений, договорятся о знакомстве.

Мать с несколькими родственницами отправляется к родителям избранницы и просит впустить в дом – например, попить воды. Увидев нарядных женщин, все всё понимают и приглашают гостей войти. Присев за наскоро накрытым дастарханом, женщины переходят к делу: «Мы пришли с уважением, слышали, что у вас есть принцесса, хотели бы ее удочерить». Следует еще серия визитов, которая называется хускори (сватовство). За ответом отправляются мужчины. Если отцу жениха дарят рубашку – значит, получено окончательное согласие.

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Свадебный салон в Самарканде, одной из подружек невесты наносят вечерний макияж.
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Хива: в Узбекистане особая мода на свадебные наряды. Здесь редко встретишь короткие и облегающие модели; большинство предпочитает длинные платья с кринолином.

Ширини-хури (помолвку) устраивают в доме невесты, куда приглашают ближайших родственников и соседей с обеих сторон. На скатерть ставятся халва, конфеты, шоколад, (название ритуала переводится как «поедание сладостей»).

Следующий этап – никох (венчание) – проводится без лишнего шума, чтобы не сглазили. Присутствуют на венчании только молодые, их родители и мулла, который объявляет парня и девушку мужем и женой перед Аллахом. Однако молодая жена продолжает жить в доме родителей.

Падар-оши («мужской плов») – мероприятие, как и предупреждает название, исключительно для мужчин, проводит его сторона жениха ранним утром накануне торжества или в сам главный день. Гостей встречают музыканты. Столы щедро уставлены сладостями, фруктами, салатами и закусками. Чуть погодя подается сам праздничный плов.

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Поселок Вабкент Бухарской области: древний красивый свадебный обряд домот-бари (проводы жениха). Друзья ведут жениха под факелами в дом невесты.

Следующий ритуал – фотиха – сугубо женский. Родственницы и соседки жениха подходят к дому невесты с нанятыми музыкантами под звуки карнаев и дойр. В руках женщин снова подносы, теперь уже с подарками для всей семьи невесты. Увидев эту шумную и нарядную процессию, каждый понимает: на улице свадьба.

Еще один обычай – домот-бари («проводы жениха»). Снова с музыкантами, а теперь еще и с факелами жених с друзьями идет к невесте. Перед ее домом разводят костер, который поджигают от факелов. Друзья ждут в прихожей или на улице, а жениха вместе с невестой ведут к чимилику (занавесу). В дальнем углу самой большой комнаты сооружают что-то вроде шатра. Здесь, в окружении родственниц жениха и невесты, проходит обряд: над головами молодых держат две лепешки, олицетворяющие мир и достаток, перед ними – зеркало.

Туй, сам праздничный вечер, проводится в банкетном зале и включает в себя множество европейских элементов: первый танец молодых, разрезание торта, букет невесты и так далее.

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Бухара, свекровь с невесткой. Женщина действительно очень рада появлению нового члена семьи. Как правило, мать ищет «удобную» невестку, с которой ей самой будет комфортно жить под одной крышей.

Часто после свадьбы мужчина снова уезжает, оставив жену с родителями. Теперь ему нужно работать еще усерднее, чтобы вернуть долги. Если удается сделать это быстро, на очереди следующая задача – копить на жилье или на свадьбу младшему брату.

P.S. В связи с пандемией коронавируса власти Узбекистана с 10 июля вводят усиленные карантинные меры, включающие запрет проведения «культурных, семейных, свадебных и других церемоний». Торжества подождут.

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