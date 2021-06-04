Удивительные морские животные из стекла: фотожурнал

У мастера натюрмортов Гвидо Мокафико была мечта: найти и сфотографировать уникальную коллекцию стеклянных скульптур, разбросанную по учебным заведениям и музеям всего мира.

С 1863 по 1890 год чешские стеклодувы Леопольд Блашка и его сын Рудольф создали почти 10 тысяч учебных моделей представителей 700 видов осьминогов, медуз, анемонов и других животных. В середине XIX века резко вырос интерес к естественной истории, но морских животных было сложно добыть и сохранить. Реалистичные фигурки Блашки пользовались большим спросом – это были отличные наглядные пособия.