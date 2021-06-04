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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Фотомастер

Удивительные морские животные из стекла: фотожурнал

Фото: Гвидо Мокафико
04 июня 2021
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Красный коралл Corallium rubrum, воссозданный в стекле, из Музея Утрехтского университета в Нидерландах. Справа: Enoploteuthis veranii – ныне устаревшее название средиземноморского кальмара – яркий образец уникальной техники Леопольда Блашки.
В XIX веке отец и сын стеклодувы думали, что делают учебные пособия. Сегодня эти скульптуры стали произведениями искусства.

У мастера натюрмортов Гвидо Мокафико была мечта: найти и сфотографировать уникальную коллекцию стеклянных скульптур, разбросанную по учебным заведениям и музеям всего мира.
С 1863 по 1890 год чешские стеклодувы Леопольд Блашка и его сын Рудольф создали почти 10 тысяч учебных моделей представителей 700 видов осьминогов, медуз, анемонов и других животных. В середине XIX века резко вырос интерес к естественной истории, но морских животных было сложно добыть и сохранить. Реалистичные фигурки Блашки пользовались большим спросом – это были отличные наглядные пособия.

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Модели медуз Chrysaora hysoscella (медуза-компас) и Pelagia noctiluca (пелагия ночесветка).
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И еще медузы: Lymnorea triedra и Rhizostoma pulmo (вид корнерота).
National Geographic Россия №210, июнь 2021

National Geographic Россия №210, июнь 2021

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