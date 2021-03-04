Фотомастер
Украинские железнодорожницы: фотожурнал
Дежурные по переезду – самая женская профессия на железных дорогах Украины.
Фотограф Саша Маслов дорожит детскими воспоминаниями, связанными с железной дорогой. Он любил исследовать свою страну через окно вагона: за стеклом мелькали дома, магазины, автомобили, ожидающие проезда поезда… И время от времени — одна и та же картинка: крохотный домик, рядом стоит женщина с желтым флагом. Из своих домиков дежурные по переезду следят, чтобы никто никого не переехал.
Кононовка, переезд 113-й километр. Число километров обозначает расстояние до столицы. В данном случае это Киев, но кое-где еще сохранились советские отметки, указывающие расстояние до Москвы.
Наталия Пилипенко использует перерывы между поездами, чтобы поухаживать за цветами в палисаднике домика, принадлежащего «Украинской железной дороге».
На переездах дежурят преимущественно женщины. Эта традиция унаследована от советских времен, когда гендерные роли в отрасли регулировались законом. Сегодня, когда женщины уходят на пенсию, их места могут занять и мужчины.
На переездах дежурят преимущественно женщины. Эта традиция унаследована от советских времен, когда гендерные роли в отрасли регулировались законом. Сегодня, когда женщины уходят на пенсию, их места могут занять и мужчины.
National Geographic Россия №207, март 2021
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