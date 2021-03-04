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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Фотомастер

Украинские железнодорожницы: фотожурнал

Фото: Саша Маслов; Текст: Дэниел Стоун
04 марта 2021
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Инна Манойленко, дежурящая на окраине Киева, – одна из тысяч украинских железно­дорожниц, которые подают сигналы проезжающим поездам и сдерживают нетерпеливых автомобилистов.
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Дежурные по переезду – самая женская профессия на железных дорогах Украины.

Фотограф Саша Маслов дорожит детскими воспоминаниями, связанными с железной дорогой. Он любил исследовать свою страну через окно вагона: за стеклом мелькали дома, магазины, автомобили, ожидающие проезда поезда… И время от времени — одна и та же картинка: крохотный домик, рядом стоит женщина с желтым флагом. Из своих домиков дежурные по переезду следят, чтобы никто никого не переехал.

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Кононовка, переезд 113-й километр. Число километров обозначает расстояние до столицы. В данном случае это Киев, но кое-где еще сохранились советские отметки, указывающие расстояние до Москвы.
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Наталия Пилипенко использует перерывы между поездами, чтобы поухаживать за цветами в палисаднике домика, принадлежащего «Украинской железной дороге».
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На переездах дежурят преимущественно женщины. Эта традиция унаследована от советских времен, когда гендерные роли в отрасли регулировались законом. Сегодня, когда женщины уходят на пенсию, их места могут занять и мужчины.
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На переездах дежурят преимущественно женщины. Эта традиция унаследована от советских времен, когда гендерные роли в отрасли регулировались законом. Сегодня, когда женщины уходят на пенсию, их места могут занять и мужчины.
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На переездах дежурят преимущественно женщины. Эта традиция унаследована от советских времен, когда гендерные роли в отрасли регулировались законом. Сегодня, когда женщины уходят на пенсию, их места могут занять и мужчины.
National Geographic Россия №207, март 2021

National Geographic Россия №207, март 2021

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