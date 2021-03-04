Украинские железнодорожницы: фотожурнал

Кононовка, переезд 113-й километр. Число километров обозначает расстояние до столицы. В данном случае это Киев, но кое-где еще сохранились советские отметки, указывающие расстояние до Москвы.

Наталия Пилипенко использует перерывы между поездами, чтобы поухаживать за цветами в палисаднике домика, принадлежащего «Украинской железной дороге».

На переездах дежурят преимущественно женщины. Эта традиция унаследована от советских времен, когда гендерные роли в отрасли регулировались законом. Сегодня, когда женщины уходят на пенсию, их места могут занять и мужчины.

На переездах дежурят преимущественно женщины. Эта традиция унаследована от советских времен, когда гендерные роли в отрасли регулировались законом. Сегодня, когда женщины уходят на пенсию, их места могут занять и мужчины.