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Водная стихия в кадре: выбор лучших снимков 2019 года от редакции National Geographic Россия
Вода может быть лишней в научных статьях, а вот на хороших фотографиях она только кстати! Выбрали самые лучшие снимки с нашего фотохостинга за 2019 год, связанные с водной стихией – тут и зубастые обитатели морей, и охота горбатых китов, и чудесный сибирский углозуб. Смотрите сами!
Пузырьковая охота горбатых китов в Антарктиде. В один из дней наблюдали в одном проливе два десятка китов, которые группами по 4-5 особей занимались охотой своим особенным способом. Один из китов поднимается по спирали вверх, непрерывно выпуская из дыхала пузыри в окружающую воду. Таким образом сплетается сетка, окружающая скопление добычи со всех сторон. Оказавшись у поверхности, он хлопает по воде хвостовым плавником, вероятно, чтобы еще больше дезориентировать добычу или чтобы дать сигнал напарникам о том, что пища окутана воздушной сетью. Тот в свою очередь устремляется прямо в гущу добычи и с удовольствием поедает ее. Уйти она не может, поскольку данное скопление пузырьков заставляет планктон и рыбу сбиваться в плотную кучу и ограничивает их подвижность. После этого киты меняются ролями — тот, кто поел, становится загонщиком.
Черноморские афалины сфотографированы в естественной среде обитания около отвесных скалистых берегов балаклавской бухты в Крыму.
«Вот такой удивительный «монстр» встретился мне на Камчатке в небольшом озере в долине Великанов у подножия вулканов Ключевская сопка, Камень и Толбачик (первые два из них видны на заднем плане в свете восходящей луны). Да и не монстр это на самом деле, а детеныш - длины в нем сантиметра 1,5-2 не более, и относится он к семейству саламандровых. Но на кадре он готов потягаться и со знаменитым Лохнесским чудовищем :) Это представитель Сибирского углозуба - животное-экстремал, приспособленное к жизни в самых невероятных условиях тундры»
Посмотрите на самые впечатляющие снимки животных за 2019 год.