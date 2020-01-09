Пузырьковая охота горбатых китов в Антарктиде. В один из дней наблюдали в одном проливе два десятка китов, которые группами по 4-5 особей занимались охотой своим особенным способом. Один из китов поднимается по спирали вверх, непрерывно выпуская из дыхала пузыри в окружающую воду. Таким образом сплетается сетка, окружающая скопление добычи со всех сторон. Оказавшись у поверхности, он хлопает по воде хвостовым плавником, вероятно, чтобы еще больше дезориентировать добычу или чтобы дать сигнал напарникам о том, что пища окутана воздушной сетью. Тот в свою очередь устремляется прямо в гущу добычи и с удовольствием поедает ее. Уйти она не может, поскольку данное скопление пузырьков заставляет планктон и рыбу сбиваться в плотную кучу и ограничивает их подвижность. После этого киты меняются ролями — тот, кто поел, становится загонщиком.

Фото: Вадим Балакин