Высокая вода Венеции и другие фото недели
Подборку открывает кадр, снятый Igor Serdyukov в Италии. 13 ноября acqua alta — «высокая вода» — была сравнима с наводнением 1966 года, получившего название Асqua Granda («Великая вода»): тогда для восстановления города пришлось принять международную помощь. Во время нынешней acqua alta в городе были перебои со связью и электричеством, погибли два человека, а убытки по первым оценкам могут составить миллиард евро.
На следующем кадре Егор Никифоров мастерски запечатлел медузу рода Aurelia на фоне мыса Караул-Оба (Крым), освещаемого лучами восходящего солнца.
Александр Алечиц на своём снимке «Хранитель маяка» запечатлел белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus) на фоне маяка. Остров Сахалин, июнь 2019.
Верхушка церкви Святого Томаса проглядывает сквозь густой утренний туман. Кадр снят Александром Кукриновым в Словении.
Завершает подборку фотография Светланы Казиной, искусно снимающей красоты Алтайских гор. Нынешний кадр посвящён Белухе — двум вершинам в форме неправильных пирамид (Восточная и Западная) и понижению между ними, зовущейся «Седло Белухи».