Высокая вода Венеции и другие фото недели

Подборку открывает кадр, снятый Igor Serdyukov в Италии. 13 ноября acqua alta — «высокая вода» — была сравнима с наводнением 1966 года, получившего название Асqua Granda («Великая вода»): тогда для восстановления города пришлось принять международную помощь. Во время нынешней acqua alta в городе были перебои со связью и электричеством, погибли два человека, а убытки по первым оценкам могут составить миллиард евро.