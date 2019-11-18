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Высокая вода Венеции и другие фото недели

18 ноября 2019
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«Venezia acqua alta»
Фото: Igor Serdyukov
Редакция NG отобрала пять лучших фото, загруженных пользователями на прошлой неделе. Какой вам нравится больше остальных?

Подборку открывает кадр, снятый Igor Serdyukov в Италии. 13 ноября acqua alta — «высокая вода» — была сравнима с наводнением 1966 года, получившего название Асqua Granda («Великая вода»): тогда для восстановления города пришлось принять международную помощь. Во время нынешней acqua alta в городе были перебои со связью и электричеством, погибли два человека, а убытки по первым оценкам могут составить миллиард евро.

Егор Никифоров
Егор Никифоров Аурелия

На следующем кадре Егор Никифоров мастерски запечатлел медузу рода Aurelia на фоне мыса Караул-Оба (Крым), освещаемого лучами восходящего солнца.

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Александр Алечиц Хранитель маяка

Александр Алечиц на своём снимке «Хранитель маяка» запечатлел белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus) на фоне маяка. Остров Сахалин, июнь 2019. 

Александр Кукринов
Александр Кукринов Парящие контуры

Верхушка церкви Святого Томаса проглядывает сквозь густой утренний туман. Кадр снят Александром Кукриновым в Словении.

Светлана Казина
Светлана Казина Закатный луч на вершинах Белухи

Завершает подборку фотография Светланы Казиной, искусно снимающей красоты Алтайских гор. Нынешний кадр посвящён Белухе — двум вершинам в форме неправильных пирамид (Восточная и Западная) и понижению между ними, зовущейся «Седло Белухи».