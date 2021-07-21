Заброшенная Россия: фотожурнал

В сюрреалистических работах Александра история России неотделима от географии. Фотограф приглашает в путешествие по огромной стране, полной печальных и поучительных образов.

«Все началось в 2007 году с самого, пожалуй, известного объекта в Москве, ныне снесенной недостроенной больницы в Ховрине, – вспоминает Сухарев. – Первый адреналин я получил именно там, в огромном здании, о котором рассказывали множество страшных историй. Ну а потом понеслось».