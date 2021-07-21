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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Фотомастер

Заброшенная Россия: фотожурнал

Фотографии: Александр Сухарев
21 июля 2021
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Водосбросное сооружение Тщикского водохранилища на реке Белая, Краснодарский край. Построенное в 1940–1941 годах, водохранилище играло важную роль в экономике края, пока в 1975-м не было поглощено Краснодарским водохранилищем.
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Дом культуры, Нижний Новгород. Построенный в 1927 году дворец площадью более 11 тысяч квадратных метров был признан аварийным в 2008-м.
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Дальние Зеленцы, Мурманская область. В 1935 году в поселке была открыта биологическая станция, в 1958-м реорганизованная в Мурманский морской биологический институт. В 1989 году институт перевели в Мурманск, а в Дальних Зеленцах осталась сезонная биостанция, постепенно пришедшая в запустение.
Фотограф Александр Сухарев ищет заброшенные объекты по всей стране, от Калининграда до Сахалина.

В сюрреалистических работах Александра история России неотделима от географии. Фотограф приглашает в путешествие по огромной стране, полной печальных и поучительных образов.

«Все началось в 2007 году с самого, пожалуй, известного объекта в Москве, ныне снесенной недостроенной больницы в Ховрине, – вспоминает Сухарев. – Первый адреналин я получил именно там, в огромном здании, о котором рассказывали множество страшных историй. Ну а потом понеслось».

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Семинария для учителей литовских школ, поселок Каралене, Калининградская область. Два здания начала XIX века после войны были переданы Министерству обороны, а сейчас и вовсе заброшены. В одном из помещений местные фермеры сушат кукурузу на корм животных.
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Пионерский лагерь «Салют», Московская область. Среди десятков заброшенных лагерей, разбросанных по Подмосковью, этот примечателен аллеей с заросшими мхом героями детских сказок. Последняя смена отшумела здесь два десятка лет назад. Судя по всему, больше всех по этому поводу грустит Незнайка.
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В одном из храмов в заброшенном монастыре в Тверской области обнаружился Ленин – в очень несобранном состоянии.
National Geographic Россия №211, июль-август 2021

National Geographic Россия №211, июль-август 2021

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