«Застежка-молния» и другие захватывающие пейзажи: фото недели

И открывает подборку снимок прямиком с далеких Курильских островов. На фото – каменистый пляж в Одесском заливе с великолепной панорамой на вулкан Атсонупури. Фотограф Андрей Грачев поделился целой историей, которая развернулась за кадром этого заката: «Так сложилось, что до этого места нам нужно было идти пешком около 7 км от нашего базового лагеря. И хоть обратно пришлось возвращаться в полной темноте через лес, где на каждом шагу встречаются следы медведя, никто не пожалел о такой прогулке.
Дойдя до места, все разбрелись по пляжу и каждый выбрал свой ракурс. На этом снимке только начало фееричного заката, минут через двадцать всё небо просто заполыхает ярким пламенем! Краски и свет менялись каждую минуту, и всё это хотелось запечатлеть на снимках. Сидя на камнях, я был настолько увлечен процессом фотосъемки, что не заметил, как в 20-30 метрах от меня разгуливал мишка. Как оказалось, он тоже не замечал меня, так как был очень увлечен ловлей лосося. Я увидел его только когда встал и оглянулся назад, мишка тоже меня заметил лишь в этот момент. Наши взгляды встретились, и мы замерли. Он смотрел на меня, держа в зубах лосося, а я смотрел на него. Так продолжалось секунд пять. А после этой короткой паузы, как ни в чём не бывало, каждый продолжил заниматься своими делами: я фотографировать, а он ловить рыбу!»
Нынешняя поборка полностью состоит из пейзажей – видимо, осенние краски вдохновляют людей во всех уголках мира чаще обращать свой объектив на бескрайние просторы природы. Например, на этом снимке алтайский фотограф Светлана Казина запечатлела панораму Красногорского озера (чувствуете умиротворение, которым веет от фото? Мы – да).
Кусочек Венеции обнаружил в Португалии фотограф с ником АБ. Этот снимок он сделал в городке Авейру. Гондолы, тихая гладь узких каналов, живописные домики – все по канону.
На этой неделе сразу два кадра от Андрея Белавина попали в нашу фотоподборку. Первый из них сделан в дельте Волги, на Каспийском взморье. И название «Жизнь Пи» подходит ему как нельзя лучше, напоминая кадры из одноименного фильма.
А вот другой снимок Андрея Белавина, который зацепил всю нашу редакцию с первого взгляда. Железная дорога на соленом озере Баскунчак в Астраханской области выглядит совсем как застёгнутая молния на чьей-нибудь куртке. Вот что значит взглянуть с иного ракурса!