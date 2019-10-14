«Застежка-молния» и другие захватывающие пейзажи: фото недели

И открывает подборку снимок прямиком с далеких Курильских островов. На фото – каменистый пляж в Одесском заливе с великолепной панорамой на вулкан Атсонупури. Фотограф Андрей Грачев поделился целой историей, которая развернулась за кадром этого заката: «Так сложилось, что до этого места нам нужно было идти пешком около 7 км от нашего базового лагеря. И хоть обратно пришлось возвращаться в полной темноте через лес, где на каждом шагу встречаются следы медведя, никто не пожалел о такой прогулке.

Дойдя до места, все разбрелись по пляжу и каждый выбрал свой ракурс. На этом снимке только начало фееричного заката, минут через двадцать всё небо просто заполыхает ярким пламенем! Краски и свет менялись каждую минуту, и всё это хотелось запечатлеть на снимках. Сидя на камнях, я был настолько увлечен процессом фотосъемки, что не заметил, как в 20-30 метрах от меня разгуливал мишка. Как оказалось, он тоже не замечал меня, так как был очень увлечен ловлей лосося. Я увидел его только когда встал и оглянулся назад, мишка тоже меня заметил лишь в этот момент. Наши взгляды встретились, и мы замерли. Он смотрел на меня, держа в зубах лосося, а я смотрел на него. Так продолжалось секунд пять. А после этой короткой паузы, как ни в чём не бывало, каждый продолжил заниматься своими делами: я фотографировать, а он ловить рыбу!»