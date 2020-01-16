ЖКХ-арт: фотопроект «Гуси-лебеди»

Отношение к такому творчеству разное. Одни считают ЖКХ-арт народным искусством, другие – безвкусицей и символом нищеты. Я пообщалась с авторами произведений и спросила, зачем они это делают и что такое, в их понимании, красота.

Первая съемка получилась спонтанной. Около двух лет назад, проходя мимо одного из объектов, я вдруг подумала, что народное искусство у всех на виду, но с теми, кто его создает, еще никто толком не общался.