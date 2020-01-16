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ЖКХ-арт: фотопроект «Гуси-лебеди»

Текст и фото: Анастасия Макарычева
16 января 2020
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«Лет пять назад, кажется, я увидела игрушки, выброшенные на мусорку. Мне стало их жалко, решила их куда-то приспособить. Потом муж посмотрел на меня и вырезал лебедей из шин. Поставили там, где разрыв в заборе, – чтобы машины не парковались. Реакция у людей разная. Некоторых это просто пугает. Красота – это то, что должно вызывать положительные эмоции. Но опять-таки: для меня красота – это одно, для других – другое. Очень сложно сказать, что такое красота».
Фото: Светлана Морозова, Нижний Новгород
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Авторы арт-объектов в Нижнем Новгороде и области отвечают на вопроc: «Что такое красота?»

Лебеди из шин, пальмы из бутылок, грибы из дырявых мисок – почти в каждом российском городе можно встретить дворы, украшенные такими произведениями. У этого явления даже появилось название – ЖКХ-арт. Первые дворовые инсталляции стали появляться в 1970-х: люди массово переселялись из частного сектора в большие дома и хотели как-то украсить пустые и необустроенные дворы. В последние годы творческой переработкой мусора и бытовой утвари увлекаются и жители деревень.

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«Красота – это чтобы доставляло удовольствие, чтобы радовало глаз. Поэтому я хотела здесь облагородить. А обустраивать есть чего. Здесь все было в бурьяне. Была спрессованная целина. Голь на выдумку хитра: из ничего сделать конфетку»
Фото: Галина Чистенькина, Нижний Новгород
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«Все сделано из бросовых, так сказать, материалов, но тем не менее получилось очень красиво, я считаю. Красота – это понятие широкое. У каждого человека, наверное, свое понятие красоты. Для меня это прежде всего природа. То, что создано Богом».
Фото: Лариса, Шутилово, Нижегородская область
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Автор фото: Анастасия Макарычева

Отношение к такому творчеству разное. Одни считают ЖКХ-арт народным искусством, другие – безвкусицей и символом нищеты. Я пообщалась с авторами произведений и спросила, зачем они это делают и что такое, в их понимании, красота.

Первая съемка получилась спонтанной. Около двух лет назад, проходя мимо одного из объектов, я вдруг подумала, что народное искусство у всех на виду, но с теми, кто его создает, еще никто толком не общался.

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Поликарп Георгиевич Лицов, Нижний Новгород «Вот как приехал сюда жить, смотрю: двор такой неухоженный. Думаю, чего же никто тут ничего не делает. Красота – это же жизнь наша. Это смысл наш, чтобы быть красивыми, чтобы люди были довольны».

Героев найти было не так просто. Иногда приходилось несколько раз приезжать в украшенные самодельными арт-объектами дворы, чтобы найти автора и договориться об учас-тии в проекте. Никто от съемки и интервью не отказался. Правда, пару раз пришлось откладывать работу на несколько месяцев, чтобы «распустились цветы, и стало красивее».

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«Здесь раньше машины ставили. Был неухоженный двор. Я начал всем этим заниматься лет десять назад. Зелень тоже я всю высадил. Красота – это чтобы было приятно смотреть, чтобы люди радовались».
Фото: Сергей, Нижний Новгород
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«Красота много в чем. Как мы построились, я сразу начала украшать около дома. Потому что дети: чтобы было красиво и детям играть было интереснее. Да и чтобы было приятно глазу».
Фото: Анна Волкова, Беловка, Нижегородская область

«Гуси-лебеди» – проект незавершенный. ЖКХ-инсталляций в России меньше не становится. Они – про попытку жить лучше, про мечты, одиночество и про любовь.

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Борис и Елена, Спасское, Нижегородская область «Красота – это людям радость, нам удовольствие. Красота – это чтобы все уютно было, все хорошо, чтобы люди радовались, удивлялись, что мы такие вот – все делаем. Из ничего такая красота получается».