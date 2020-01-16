ЖКХ-арт: фотопроект «Гуси-лебеди»
Лебеди из шин, пальмы из бутылок, грибы из дырявых мисок – почти в каждом российском городе можно встретить дворы, украшенные такими произведениями. У этого явления даже появилось название – ЖКХ-арт. Первые дворовые инсталляции стали появляться в 1970-х: люди массово переселялись из частного сектора в большие дома и хотели как-то украсить пустые и необустроенные дворы. В последние годы творческой переработкой мусора и бытовой утвари увлекаются и жители деревень.
Отношение к такому творчеству разное. Одни считают ЖКХ-арт народным искусством, другие – безвкусицей и символом нищеты. Я пообщалась с авторами произведений и спросила, зачем они это делают и что такое, в их понимании, красота.
Первая съемка получилась спонтанной. Около двух лет назад, проходя мимо одного из объектов, я вдруг подумала, что народное искусство у всех на виду, но с теми, кто его создает, еще никто толком не общался.
Героев найти было не так просто. Иногда приходилось несколько раз приезжать в украшенные самодельными арт-объектами дворы, чтобы найти автора и договориться об учас-тии в проекте. Никто от съемки и интервью не отказался. Правда, пару раз пришлось откладывать работу на несколько месяцев, чтобы «распустились цветы, и стало красивее».
«Гуси-лебеди» – проект незавершенный. ЖКХ-инсталляций в России меньше не становится. Они – про попытку жить лучше, про мечты, одиночество и про любовь.