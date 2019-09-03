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Авиашоу на обочине

Маргарет Г. Зэковитс
03 сентября 2019
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Фото: Энтони Стюарт, National Geographic Creative
Зрители остановились, чтобы посмотреть на «Боинг 377», или «Стратокрузер», пересекающий по эстакаде магистраль Ван-Вик в Квинсе, Нью-Йорк, в начале 1950-х.

По тем временам «Стратокрузер» был одним из самых мощных и роскошных пассажирских лайнеров. В рекламном проспекте компании «Боинг» приводится такое описание: «По винтовой лестнице можно спуститься на нижнюю палубу, где расположен бар. Стюардессы предложат горячие блюда, приготовленные на самом современном кухонном оборудовании». Расположенный по соседству Нью-Йоркский международный аэропорт тогда в народе именовался Айдлуайлдом, но в 1963 году ему было официально присвоено имя Джона Кеннеди, которое он носит вот уже полвека. Эстакада по-прежнему существует. Её даже усилили, и теперь она может выдержать более тяжелые самолеты.

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Мне бы в небо
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