Авиашоу на обочине

По тем временам «Стратокрузер» был одним из самых мощных и роскошных пассажирских лайнеров. В рекламном проспекте компании «Боинг» приводится такое описание: «По винтовой лестнице можно спуститься на нижнюю палубу, где расположен бар. Стюардессы предложат горячие блюда, приготовленные на самом современном кухонном оборудовании». Расположенный по соседству Нью-Йоркский международный аэропорт тогда в народе именовался Айдлуайлдом, но в 1963 году ему было официально присвоено имя Джона Кеннеди, которое он носит вот уже полвека. Эстакада по-прежнему существует. Её даже усилили, и теперь она может выдержать более тяжелые самолеты.