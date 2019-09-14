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Архивное фото

Фото под лупой: пещерный человек

Маргарет Г. Зэковитс
14 сентября 2019
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Фото: Уиллис Т. Ли, National Geographic Creative
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«Этот красивейший уголок – лишь малая часть причудливой пещеры невероятной красоты», – гласит подпись к фотографии, которую сделал геолог Уиллис Т. Ли.

В 1924 году доктор Уиллис Томас Ли возглавил экспедицию National Geographic в Карлсбадские пещеры (Нью-Мексико). Женщина, которую можно разглядеть под лупой, появляется на нескольких снимках Ли. Вероятно, это его дочь.

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То же фото в увеличении.

Поездка, затянувшаяся на полгода, была не самой удачной. Ей посвящена статья в сентябрьском номере журнала за 1925 год. В ней описано, как доктор Ли нес на плече дырявую банку с бензином. Он «заметил, как одежда на спине стала влажной, но не обратил на это внимания, пока кожа не начала саднить». Не задумываясь о последствиях, Ли продолжал работать в пещере еще несколько часов. Интерес к науке мог стоить ему здоровья: пропитанные бензином вещи натерли здоровенный волдырь на теле геолога. Впоследствии ему пришлось обратиться к врачу и дней десять лечить поврежденную кожу.

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