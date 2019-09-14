Фото под лупой: пещерный человек

Поездка, затянувшаяся на полгода, была не самой удачной. Ей посвящена статья в сентябрьском номере журнала за 1925 год. В ней описано, как доктор Ли нес на плече дырявую банку с бензином. Он «заметил, как одежда на спине стала влажной, но не обратил на это внимания, пока кожа не начала саднить». Не задумываясь о последствиях, Ли продолжал работать в пещере еще несколько часов. Интерес к науке мог стоить ему здоровья: пропитанные бензином вещи натерли здоровенный волдырь на теле геолога. Впоследствии ему пришлось обратиться к врачу и дней десять лечить поврежденную кожу.