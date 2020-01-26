Гавань свободы: фото из архива
Гавана начиналась с гавани, и это не игра слов. Благодаря эмбарго оберегаемая ЮНЕСКО старая часть города с её барочными зданиями, церквями и сигарными фабриками сохранилась в первозданном виде. Но времена меняются, и лучше поторопиться с поездкой – скоро колониальная атмосфера Гаваны останется лишь на винтажных плакатах.
Мощный форт Эль-Морро был построен испанцами в конце XVI столетия для защиты городской гавани. Сейчас он входит в состав исторического парка, а со смотровой площадки открываются отличные виды на Старую Гавану.
В 1900-х годах порт Гаваны ещё считался главным в Карибском бассейне. В начале XX века вместо старых портовых зданий, обслуживавших торговые парусники и пароходы, были построены новые доки и склады.
1) Неоклассическое здание кубинского парламента, напоминающее вашингтонский Капитолий, парижский Пантеон и римский собор Святого Петра, было возведено в 1929 году. В его недавней реставрации, которая закончилась к 500-летнему юбилею города, принимали участие специалисты из России.
2) «Штаб-квартира» Музея революции в своей прошлой жизни была президентским дворцом. Многочисленные экспонаты рассказывают историю Кубы как до, так и после судьбоносной для всех жителей страны революции.
3) В Парке мучеников, расположенном рядом со входом в Гаванскую гавань, можно увидеть статую Максимо Гомеса – одного из борцов за свободу Кубы.
Посмотрите на архивное фото Сингапура.