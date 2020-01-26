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Архивное фото

Гавань свободы: фото из архива

26 января 2020
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Гавана, 1900-е гг.
Фото: Getty Images
В ноябре 2019 года кубинская столица отметила 500-летие со дня основания – солидный возраст по меркам Америки.

Гавана начиналась с гавани, и это не игра слов. Благодаря эмбарго оберегаемая ЮНЕСКО старая часть города с её барочными зданиями, церквями и сигарными фабриками сохранилась в первозданном виде. Но времена меняются, и лучше поторопиться с поездкой – скоро колониальная атмосфера Гаваны останется лишь на винтажных плакатах.

Мощный форт Эль-Морро был построен испанцами в конце XVI столетия для защиты городской гавани. Сейчас он входит в состав исторического парка, а со смотровой площадки открываются отличные виды на Старую Гавану.

В 1900-х годах порт Гаваны ещё считался главным в Карибском бассейне. В начале XX века вместо старых портовых зданий, обслуживавших торговые парусники и пароходы, были построены новые доки и склады.

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Getty Images

1) Неоклассическое здание кубинского парламента, напоминающее вашингтонский Капитолий, парижский Пантеон и римский собор Святого Петра, было возведено в 1929 году. В его недавней реставрации, которая закончилась к 500-летнему юбилею города, принимали участие специалисты из России.

2) «Штаб-квартира» Музея революции в своей прошлой жизни была президентским дворцом. Многочисленные экспонаты рассказывают историю Кубы как до, так и после судьбоносной для всех жителей страны революции.

3) В Парке мучеников, расположенном рядом со входом в Гаванскую гавань, можно увидеть статую Максимо Гомеса – одного из борцов за свободу Кубы.

Посмотрите на архивное фото Сингапура. 