Гавань свободы: фото из архива

Гавана начиналась с гавани, и это не игра слов. Благодаря эмбарго оберегаемая ЮНЕСКО старая часть города с её барочными зданиями, церквями и сигарными фабриками сохранилась в первозданном виде. Но времена меняются, и лучше поторопиться с поездкой – скоро колониальная атмосфера Гаваны останется лишь на винтажных плакатах.

Мощный форт Эль-Морро был построен испанцами в конце XVI столетия для защиты городской гавани. Сейчас он входит в состав исторического парка, а со смотровой площадки открываются отличные виды на Старую Гавану.

В 1900-х годах порт Гаваны ещё считался главным в Карибском бассейне. В начале XX века вместо старых портовых зданий, обслуживавших торговые парусники и пароходы, были построены новые доки и склады.