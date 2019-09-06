Горячие новости

Говорят, такая процедура расслабляет мышцы и полезна для кожи. Традицию применения грязелечения продолжают и современные курорты Исландии. Правда, находиться в нагретой до 38°C грязевой ванне можно не дольше 15 минут, а людей с сердечными и легочными заболеваниями, с аллергией на никель просят вообще воздержаться от подобной терапии.

Дина Кларк, автор статьи «Исландский гобелен», опубликованной в ноябрьском номере National Geographic за 1951 год, подробно рассказала о стране. Она не упоминала о грязевых ваннах, но поведала о том, что ей советовал непременно захватить с собой представитель туристической фирмы перед началом путешествия. «Вам понадобится паспорт, платье для коктейля, платье для официальных обедов, непромокаемый плащ, резиновые сапоги и безграничная способность удивляться!»... «Оказалось, что он был прав, – заметила Дина, – в особенности в том, что касается последнего пункта его списка».