Горячие новости

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Текст: Маргарет Г. Зэковитс Фотография: Amsterdam Press Agency; из архива National Geographic
06 сентября 2019
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Купальщицы наслаждаются геотермальными грязями на исландском курорте в начале 1950-х годов.

Говорят, такая процедура расслабляет мышцы и полезна для кожи. Традицию применения грязелечения продолжают и современные курорты Исландии. Правда, находиться в нагретой до 38°C грязевой ванне можно не дольше 15 минут, а людей с сердечными и легочными заболеваниями, с аллергией на никель просят вообще воздержаться от подобной терапии.

Дина Кларк, автор статьи «Исландский гобелен», опубликованной в ноябрьском номере National Geographic за 1951 год, подробно рассказала о стране. Она не упоминала о грязевых ваннах, но поведала о том, что ей советовал непременно захватить с собой представитель туристической фирмы перед началом путешествия. «Вам понадобится паспорт, платье для коктейля, платье для официальных обедов, непромокаемый плащ, резиновые сапоги и безграничная способность удивляться!»... «Оказалось, что он был прав, – заметила Дина, – в особенности в том, что касается последнего пункта его списка».

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