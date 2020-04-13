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Архивное фото

Фото 1946 года: как «увидеть» голос летучей мыши?

Текст: Маргарет Г. Зэковитс Фото: Роберт Сиссон, архив National Geographic
13 апреля 2020
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Фото: Роберт Сиссон, архив National Geographic
Для этого животное расположили перед микрофоном, подключенным к электронно-лучевому осциллографу.

«Вспышки над и под центральным светящимся пятном визуально отображают крики этого существа. Частота звука достигает 50 тысяч циклов в секунду, что примерно на 30 тысяч превышает границу доступного человеческому уху», – объясняется в подписи к этой фотографии из статьи «Таинственные обитатели сумерек», опубликованной в National Geographic за июль 1946 года.

«Такие эксперименты... впервые доказали, что летучие мыши “видят ушами”, ориентируясь в пространстве благодаря эху собственного голоса», – говорилось в статье.

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