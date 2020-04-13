Фото 1946 года: как «увидеть» голос летучей мыши?

«Вспышки над и под центральным светящимся пятном визуально отображают крики этого существа. Частота звука достигает 50 тысяч циклов в секунду, что примерно на 30 тысяч превышает границу доступного человеческому уху», – объясняется в подписи к этой фотографии из статьи «Таинственные обитатели сумерек», опубликованной в National Geographic за июль 1946 года.

«Такие эксперименты... впервые доказали, что летучие мыши “видят ушами”, ориентируясь в пространстве благодаря эху собственного голоса», – говорилось в статье.

Возможно, вам будут интересны и другие фото из нашего архива:

«Король без комплексов» — 147-килограммовый монарх скользит на гребне тихоокеанской волны;

«Горячие новости» — купальщицы наслаждаются геотермальными грязями на исландском курорте в начале 1950-х годов;

«Трезвая нация» — фотоистория об американском городе, жившем по «сухому закону» аж до 2015 года;

«Революция воочию» — редкий кадр из охваченной гражданской войной Мексики 1914 года;

«Приманка для пассажиров» — как выглядели стюардессы в 1960-х.