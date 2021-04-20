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Архивное фото

Лица эпохи в объективе Моисея Наппельбаума

20 апреля 2021
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Фото: Моисей Наппельбаум
В Москве проходит выставка легендарного советского фотографа.
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Анна Ахматова. «Портрет-камея», как называл его автор.
Фото: Моисей Наппельбаум
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Сергей Есенин. Снимок, сделанный за несколько дней до гибели поэта.
Фото: Моисей Наппельбаум
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Феликс Дзержинский.
Фото: Моисей Наппельбаум

Хрестоматийные портреты самых известных наших соотечественников первой половины XX века – от Булгакова до Ахматовой, от Керенского до Сталина – Моисей Наппельбаум (1869–1958) был самым популярным фотографом своего времени. Сейчас сложно осознать, насколько важной фигурой он был: в эпоху, когда фотография не приобрела массовый характер, сделать портрет у Наппельбаума означало войти в историю. Индивидуальный стиль фотографа, консервативный, наследующий портретам старых мастеров, не спутать ни с чьим другим.

«Наппельбаума не зря сравнивают с Рембрандтом. Он очень по-новаторски работал с единственным источником света: никогда не высвечивал людей в лоб. У него получается человек и не во тьме, и не в свете, а как бы входящий в свет», – объясняет фотограф Виктор Горячев, куратор выставки «Известный и неизвестный Наппельбаум» в Музее современной истории России. Внук фотографа Эрик Наппельбаум предоставил Виктору доступ к семейному архиву: так было отобрано более ста работ, в том числе и те, которые демонстрировались на дебютной выставке в 1918 году и считались утраченными. При отсутствии негативов некоторые снимки пришлось реставрировать с единственных сохранившихся отпечатков.

«Эту выставку мы рассматриваем как начало "раскопок" и попытку представить, как могла бы выглядеть более полная и, возможно, более увлекательная картина», – комментирует Эрик ЛЬвович.

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Максим Горький. Портрет и современная колоризация.
Фото: Моисей Наппельбаум; колоризация – Марина Исаева
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Александр Фадеев
Фото: Моисей Наппельбаум; колоризация – Марина Исаева

Одной из идей куратора было представить несколько фотографий в колоризации, но внук Наппельбаума этот замысел не одобрил: «Эстетика черно-белого изображения радикально отличается от эстетики изображения цветного. Как бы вы отреагировали, если бы нравящуюся вам вашу цветную фотографию переделали, изменив в ней цветовую гамму?». На выставку опыты колоризации не попали, но «National Geographic Россия» в виде исключения разрешили опубликовать портреты двух советских писателей – Горького и Фадеева.

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Василий Прудников Выставка «Известный и неизвестный Наппельбаум» работает в Музее современной истории России до 25 апреля.
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