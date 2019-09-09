«Мальчик-с-пальчик»: фото из архива National Geographic

Кадр был опубликован в февральском номере National Geographic за 1924 год. Человек, стоящий под сенью листьев мощнейшего растения на холме гавайского острова Мауи, кажется совсем крошечным.

«Человеческая фигура дает четкое представление о размерах зеленого гиганта, произрастающего в узком ущелье на склоне потухшего вулкана Халеакала», – говорится в подписи к фотографии в февральском номере National Geographic за 1924 год. Должно быть, редакторам этот снимок очень понравился: сразу две его версии появились в номере, на обложке которого было написано: «Гавайские острова: защитный форпост Америки – страна чудес, вулканов и цветов».

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