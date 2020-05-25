Мода на улицах Ленинграда: 1987 год

– Я смотрю на фотографию: летний день, Невский проспект, два старшеклассника (я сам ходил в такой форме) оборачиваются на моделей, одетых не по погоде, в шубы. Какая ваша первая мысль при виде этой фотографии?

– Первое, что приходит в голову — снимочек довольно посредственный.

– Вы помните момент, когда было сделано фото?

– Момента в точности не помню, зато прекрасно помню ситуацию. Речь шла о заказе одного итальянского журнала, репортаж о моде. Это было в Ленинграде (тогда он назывался еще Ленинградом). Я всегда снимал моду именно в такой манере, по-репортерски. Где бы ни происходило дело, в Советском ли Союзе, или в других странах, я вставлял моду в жанровый контекст, показывая тем самым повседневную жизнь. Сюжеты возникали сами, случайно.

– Как вам работалось в СССР?

– Не то чтобы легко. Хотя тогда была горбачевская гласность, моя переводчица-надсмотрщица постоянно пугалась. Она не понимала, что я снимаю и зачем. Боялась, что я сниму что-то запрещенное. Доходило до слез и даже до абсурдных утверждений, будто эти встречные, которых я снимал — не настоящие ленинградцы!

Тут до меня дошло, что именно ее беспокоит. Я захватывал в кадр реакции обыкновенных людей, скажем, на этих европейских манекенщиц в роскошных шубах. Как, например, эта сценка в кадре — реакция двух пареньков.

– То есть, ее пугала спонтанность реакций?

– Думаю, да. Впрочем, такую сценку можно было бы щелкнуть и в итальянской провинции. Эту фотографию я не вставлял ни в одну подборку моих репортажных съемок.

– Фотография — это всегда капсула времени. О чем эта фотография для вас сейчас — с профессиональной и эмоциональной точки зрения?

– Это часть восьмилетнего отрезка профессиональной жизни, когда я снимал моду. В данном случае меня интересовала еще и страна, о которой я знал очень мало, — страна на политическом и социальном переломе. Я поехал туда и убедился, до чего нелегким и противоречивым был тот перелом. А еще я первый и последний раз снимал тогда шубы для моды. Потом всегда от шуб отказывался.