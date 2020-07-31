Обувь для самосовершенствования: что носили индуисты?

«Индийские мистики сказали бы, что благодаря самоистязанию душа, проходя через состояние транса, когда тело невосприимчиво к боли, достигает высшей ступени существования, которая лежит между этим миром и Абсолютом», — писал Мелвилл Чэтер в статье «Под властью Южно-Африканского Союза» в апрельском номере журнала за 1931 год.

К тому же утыканные гвоздями сандалии делали ступни более грубыми, и было легче ходить по раскаленным углям, от которых исходил такой жар, что «зрителям приходилось заслонять лицо». Чэтер писал: «Конечно, подошвы людей, лежавших на земле в изнеможении после совершения ритуала, были все в золе, но на них не было ожогов».

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