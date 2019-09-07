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Архивное фото

Полноправные покупательницы: архивное фото

Текст: Маргарет Г. Зэковитс Фото: Фенно Джекобс, Three Lions/из архива National Geographic
07 сентября 2019
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Две чолиты – боливийки индейского происхождения – зашли в магазин бытовой техники в Ла-Пасе, чтобы познакомиться с последними поступлениями. Фотография предназначалась для статьи «Боливия, жестяная крыша Анд» (март 1943 года), но так и не была опубликована.

Возможно, эти женщины рассматривают товары не из праздного любопытства. «Образ жизни городских чолит далек от растиражированного стереотипа застывшей во времени аборигенной культуры, – говорит Лесли Джилл, профессор антропологии из Американского университета (Вашингтон). – Семьи многих из них – столичные жители не в первом поколении, и они зачастую далеко не бедствуют. Деньги зарабатывают в основном торговлей, а одежда чолит – это стиль энергичных, преуспевающих и современных женщин. Многие, например, носят итальянские шляпки, а ткань для их юбок экспортируется из Кореи».

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