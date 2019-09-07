Полноправные покупательницы: архивное фото

Возможно, эти женщины рассматривают товары не из праздного любопытства. «Образ жизни городских чолит далек от растиражированного стереотипа застывшей во времени аборигенной культуры, – говорит Лесли Джилл, профессор антропологии из Американского университета (Вашингтон). – Семьи многих из них – столичные жители не в первом поколении, и они зачастую далеко не бедствуют. Деньги зарабатывают в основном торговлей, а одежда чолит – это стиль энергичных, преуспевающих и современных женщин. Многие, например, носят итальянские шляпки, а ткань для их юбок экспортируется из Кореи».