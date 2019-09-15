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Архивное фото

Припарковаться на дереве: фото из архива

Джонна Риззо
15 сентября 2019
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Фото: Х.И. Парк, из архива National Geographic
На фотографии, приобретенной журналом National Geographic в 1917 году, туристы устроили на поваленной гигантской секвойе и пикник, и парковку.

«В живописном центре национального парка Секвойя, – писал в январе 1917 года журнал National Geographic, – в единственном на огромной территории площадью 65000 гектаров месте, где разрешен въезд на автомобилях и повозках, запряженных лошадьми, растет группа секвой (Sequoiadendron giganteum), известная под названием Лес гигантов». На фото, приобретенном журналом в августе того же года, туристы воспользовались этим въездом и устроили на поваленном дереве и пикник, и парковку.

В то время парку было всего 26 лет, и не все его части были до конца сформированы. Американское министерство внутренних дел получило шестимесячный опцион на секвойи, находившиеся в частном владении, и внесло за них 50000 долларов. Однако, чтобы завершить сделку, необходимо было еще выкупить прилегающую собственность. Национальное географическое общество внесло свой вклад в размере 20000 долларов.

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