Рожденный в огне: вулкан Беёнесу

Это извержение подводного вулкана (глубина моря здесь — 1500 метров) было первым, но не последним. Через несколько часов недра вновь стали содрогаться — мощно и яростно. Закрывшие небо облака серы явили картину совсем еще юной Земли — словно жизнь на ней только зарождалась: клубы пара, взрывы, вспышки молний, удары грома… Дождь раскаленной лавы пролился над океаном — и он вскипел бурлящими водоворотами.

Из застывающей лавы образовался остров Мёдзин. Век его оказался недолог — уже 23 сентября он вновь погрузился в воды, которым, однако, не удалось окончательно утолить ярость вулкана. На следующий день исследовательское судно «Кайё Мару» отважилось пройти точно над его кратером. Вулкан словно того и ждал: он взревел в последний раз, и корабль поглотила страшная бездна. На борту был 31 человек.

Впоследствии подводный вулкан, расположенный примерно в 435 км югу от Токио, еще не раз напомнил о себе: последнее извержение произошло в 1988 году.



