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Рожденный в огне: вулкан Беёнесу

Текст: Джастин Кавана; Фото: Роберт С. Дитц / Mainichi Press
27 августа 2020
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Фото: Роберт С. Дитц / Mainichi Press
18 сентября 1952 года в 9:20 утра команда японского судна «Сикинэ Мару» в районе скал Беёнесу (Тихий океан) увидела взрыв. Сами того, возможно, не понимая, моряки стали свидетелями «родовых схваток» Земли, предшествующих появлению на свет нового острова.

Это извержение подводного вулкана (глубина моря здесь — 1500 метров) было первым, но не последним. Через несколько часов недра вновь стали содрогаться — мощно и яростно. Закрывшие небо облака серы явили картину совсем еще юной Земли — словно жизнь на ней только зарождалась: клубы пара, взрывы, вспышки молний, удары грома… Дождь раскаленной лавы пролился над океаном — и он вскипел бурлящими водоворотами.

Из застывающей лавы образовался остров Мёдзин. Век его оказался недолог — уже 23 сентября он вновь погрузился в воды, которым, однако, не удалось окончательно утолить ярость вулкана. На следующий день исследовательское судно «Кайё Мару» отважилось пройти точно над его кратером. Вулкан словно того и ждал: он взревел в последний раз, и корабль поглотила страшная бездна. На борту был 31 человек.

Впоследствии подводный вулкан, расположенный примерно в 435 км югу от Токио, еще не раз напомнил о себе: последнее извержение произошло в 1988 году. 

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