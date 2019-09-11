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Архивное фото

Рукотворная дамба: старинное фото

Маргарет Г. Зэковитс
11 сентября 2019
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Фото: Джон Скофилд, National Geographic Creative
Этот снимок впервые был опубликован в майском номере National Geographic за 1963 год.

«Эта постройка дюйм за дюймом возводится исключительно силой человеческих рук, – гласит подпись под фотографией дамбы Нагарджуна Сагар на реке Кришна, опубликованной в майском номере National Geographic за 1963 год. – Добрых 125 тысяч рабочих в поте лица строят дамбу и ирригационные каналы. Мужчины по двое поднимают 140-килограммовые камни на бамбуковые леса; бесконечные вереницы женщин с тазами цементного раствора на голове поднимаются по мосткам. Используя ручной труд, Индия экономит на технике, которую нужно приобретать за границей».

Проект был начат в 1955 году и запущен в эксплуатацию в 1972-м. Дамба Нагарджуна Сагар длиной в километр и высотой в 124 метра сдерживала второй по величине водоём Индии (в котором – почти девять миллиардов кубометров)!

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Архивное фото
Волна из прошлого
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