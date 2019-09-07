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Архивное фото

Рыбокомплект: что на архивном фото?

Маргарет Г. Зэковитс
07 сентября 2019
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Фото: Томас Дж. Аберкромби, National Geographic Creative
Эта фотография была впервые опубликована в декабрьском номере National Geographic за 1958 год.

Целая шеренга замороженных судаков свидетельствует об успешных для подледного лова выходных на озере Миль-Лак в Миннесоте.

«Ребята из Миннеаполиса… удобно устроились в 13-метровом трейлере, – рассказывает Томас Дж. Аберкромби. – Они припарковались прямо на льду замерзшего озера и обогревали свой передвижной дом с помощью переносного электрогенератора. Пробурив дырки во льду, парни поставили удочки и стали наблюдать за ними из-за закрытых окон. Как только поплавок начинал прыгать, все выбегали наружу смотреть, кто попался на крючок».

Миль-Лак издавна славится превосходными судаками, но озерная популяция сокращается. В 2013 году Департамент природных ресурсов штата Миннесота ужесточил правила рыбной ловли, ограничив размер и количество вылавливаемой рыбы, чтобы защитить молодых особей и маточное поголовье.

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