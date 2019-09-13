Северный Феникс: что происходит на архивном фото?

«Этот город целиком построен из дерева», – говорилось в заметке, сопровождавшей фотографию. Через три года, в 1890-м, деревянный Хаммерфест выгорит дотла. Его отстроят, но в 1945 году история повторится: на этот раз город подожгли гитлеровские войска, покидавшие его в страхе перед приближавшейся Красной армией.

Тысячи человек останутся без крова, многие из них перезимуют в местных пещерах. Но Хаммерфест вновь восстанет из пепла. Сегодня этот город называют домом около 10 тысяч человек, и морские ресурсы по-прежнему играют в их жизни главную роль.