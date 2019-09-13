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Архивное фото

Северный Феникс: что происходит на архивном фото?

Текст: Маргарет Зэковитс Фото: Чарлз Харрис Фелпс, из архива National Geographic
13 сентября 2019
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Флаги, птицы, лодка и арка, сложенная из тюков с треской, – жители одного из самых северных городов мира, норвежского Хаммерфеста, соорудили все это в честь визита кронпринца Густава в 1887 году.

«Этот город целиком построен из дерева», – говорилось в заметке, сопровождавшей фотографию. Через три года, в 1890-м, деревянный Хаммерфест выгорит дотла. Его отстроят, но в 1945 году история повторится: на этот раз город подожгли гитлеровские войска, покидавшие его в страхе перед приближавшейся Красной армией.

Тысячи человек останутся без крова, многие из них перезимуют в местных пещерах. Но Хаммерфест вновь восстанет из пепла. Сегодня этот город называют домом около 10 тысяч человек, и морские ресурсы по-прежнему играют в их жизни главную роль.

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