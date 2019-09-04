Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Архивное фото

Сук, на котором сидишь

Ив Конант
04 сентября 2019
1d4feb3fc1aa434cbbac189eb7da2eaf.max-2000x1000.jpg
Фото: Пол Попано, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
/upload/iblock/74d/74df21196b9e86d4d75e6e7d7fa32425.jpg
Фото: Пол Попано, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
В 1915 году Пол Попано прислал в редакцию NG 26 фотографий гигантских деревьев. Присмотритесь к этому кадру!

На снимке, сделанном в Сан-Антонио, Техас, – огромный, более полутора метров в диаметре, пекан, на ветвях которого устроился смельчак в подтяжках.

Круг интересов Попано был чрезвычайно широк – от описания финиковых пальм до популяризации евгеники; позже Пол и вовсе стал известен в США как основоположник брачного консультирования. Этот снимок он сделал в рамках конкурса: выявляли самое большое дерево Америки.

Победы снимок не одержал, зато в 1919 году пекан стал деревом – символом штата Техас. Популярность этот конкурсант стал набирать с 1906 года, когда перед смертью бывший губернатор штата Джеймс Хогг выразил желание, чтобы в изголовье его могилы рос пекан, а в изножье – грецкий орех. Хогг хотел, чтобы люди собрали орехи с этих деревьев и посадили по всему Техасу.

/upload/iblock/137/13702e8145935665e4f1a43e566106da.jpg
Природа
Почему нельзя убирать упавшие деревья? От них зависит жизнь всего леса
/upload/iblock/b89/b891b7d0724c118973b8ad215192bfa1.jpg
Палеонтология
Деревья-самоцветы: как поленья становятся кристаллами
2019.06.11_Cherepahi_006.jpg
Звери
Контрабанда в капусте: как спасли 4 100 редких черепах
Мусор на пляже
Человек
Окурки, одноразовая посуда, вантузы: что выбрасывают на пляжах мира
Вена
Путешествия
Вена возглавила список наиболее комфортных для проживания городов мира
710620663.jpg
National Geographic Traveler
Состояние потока: лучшие сплавы в разных уголках мира
Great Green Wall 1 _Credit_UNCCD Большая зеленая стена Великая зеленая стена
Природа
Timberland высадит 50 миллионов деревьев за 5 лет
The North Face Moon Parka
Наука
Куртка из паутины: новое изобретение японских биоинженеров
Разрушенные ураганом Багамы
Происшествия
«Это Апокалипсис»: чудовищные последствия урагана «Дориан» на Багамах