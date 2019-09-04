Сук, на котором сидишь

На снимке, сделанном в Сан-Антонио, Техас, – огромный, более полутора метров в диаметре, пекан, на ветвях которого устроился смельчак в подтяжках.

Круг интересов Попано был чрезвычайно широк – от описания финиковых пальм до популяризации евгеники; позже Пол и вовсе стал известен в США как основоположник брачного консультирования. Этот снимок он сделал в рамках конкурса: выявляли самое большое дерево Америки.



Победы снимок не одержал, зато в 1919 году пекан стал деревом – символом штата Техас. Популярность этот конкурсант стал набирать с 1906 года, когда перед смертью бывший губернатор штата Джеймс Хогг выразил желание, чтобы в изголовье его могилы рос пекан, а в изножье – грецкий орех. Хогг хотел, чтобы люди собрали орехи с этих деревьев и посадили по всему Техасу.