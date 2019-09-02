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Архивное фото

В чреве чудовища: старое фото

Текст: Джастин Кавана Фото: из коллекции Джона Гиффорда
02 сентября 2019
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Фото: из коллекции Джона Гиффорда
Словно в желудке фантастического морского монстра! Что же это такое?

Начало XX века. Самым прибыльным бизнесом на островах Флорида-Кис была добыча и обработка натуральных морских губок. На фотографии – рабочие крупного производства в городе Ки-Уэст, застывшие под сводами сушильни.

Еще в 1906 году Джон Гиффорд, автор опубликованной в National Geographic статьи «Флорида-Кис», предсказывал, что пройдет немного времени и люди потянутся в солнечный штат. Он писал: «Удивительно, что с наступлением зимних холодов люди не переезжают во Флориду». Гиффорд надеялся, что построенные когда-нибудь мосты «соединят между собой острова, как жемчужины в ожерелье». Но он и не догадывался, что вскоре от масштабного производства губок не останется и следа. Виной всему «красный прилив» – это опасное скопление микроскопических водорослей погубило морские губки вскоре после Второй мировой войны. Сейчас, сто лет спустя, острова ежегодно посещают тысячи туристов, да вот только те губки, которые они покупают в сувенирных лавках, привезены совсем из других мест.

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