2022-й, по коням! Лучшие фото недели
Можно вечно смотреть на то как горит огонь, течет вода и скачут лошади камаргской породы по болотам юга Франции. Да, вы наверняка видели подобные фотографии, но мы в редакции National Geographic готовы любоваться ими снова и снова.
Затаившегося дракона мы для вас не нашли, но крадущийся тигр — вот он, пожалуйста! Большая дальневосточная кошка, по контрасту с французскими лошадьми, никуда не торопится. Момент поймала фотограф и путешественница Светлана Горбатых, которая успевает везде: вчера она на Хибинах, позавчера в Венеции, а где будет завтра — скоро узнаем на ее странице в нашем фотохостинге.
Фотограф из Петербурга Эдуард Гордеев регулярно радует нас поэтическими пейзажами Северной столицы, но в январе он выбрался в Пермскую область — и вот результат. Эту и сотни других работ Эдуарда смотрите здесь.
Георгий Маршалл совсем недавно зарегистрировался на фотохостинге «National Geographic Россия», и почти сразу портрет охотящегося крестовика попал в избранные. У себя на странице Георгий пишет, что планирует от насекомых перейти к фотографированию животных покрупнее, мы желаем ему дальнейших успехов.
На Алтае такое случается постоянно: чуть сменилось освещение — и горный хребет моментально превращается в загадочный, зависший в воздухе фантом. Светлана Казина в таких природных явлениях разбирается как никто: у нас на фотохостинге свыше тысячи ее алтайских пейзажей. Рекомендуем!
Доподлинно не известно, чем занималась парочка кошачьих лемуров, когда их зафиксировал фотограф. Но подпись мы оценили!
Смотрите, как страстно прильнули друг к другу эти несъедобные и, прямо скажем не очень привлекательные грибы! А чем вы хуже? Давайте поблагодарим автора за классную мотивационную картинку и пожелаем друг другу ярких романтических выходных!