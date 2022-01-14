2022-й, по коням! Лучшие фото недели

Затаившегося дракона мы для вас не нашли, но крадущийся тигр — вот он, пожалуйста! Большая дальневосточная кошка, по контрасту с французскими лошадьми, никуда не торопится. Момент поймала фотограф и путешественница Светлана Горбатых, которая успевает везде: вчера она на Хибинах, позавчера в Венеции, а где будет завтра — скоро узнаем на ее странице в нашем фотохостинге.