Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Лучшие фото

2022-й, по коням! Лучшие фото недели

National Geographic Россия
14 января 2022
Табун на побережье
Табун на побережье
Фото: Виталий Петришин | фотохостинг nat-geo.ru
Наша фоторедактор Светлана Навроцкая вернулась с каникул и радует нас новой подборкой новинок с фотохостинга nat-geo.ru

Можно вечно смотреть на то как горит огонь, течет вода и скачут лошади камаргской породы по болотам юга Франции. Да, вы наверняка видели подобные фотографии, но мы в редакции National Geographic готовы любоваться ими снова и снова.

От меня не скрыться!
Светлана Горбатых | фотохостинг nat-geo.ru От меня не скрыться!

Затаившегося дракона мы для вас не нашли, но крадущийся тигр — вот он, пожалуйста! Большая дальневосточная кошка, по контрасту с французскими лошадьми, никуда не торопится. Момент поймала фотограф и путешественница Светлана Горбатых, которая успевает везде: вчера она на Хибинах, позавчера в Венеции, а где будет завтра — скоро узнаем на ее странице в нашем фотохостинге.

Белогорский монастырь...
Эдуард Гордеев | фотохостинг nat-geo.ru Белогорский монастырь

Фотограф из Петербурга Эдуард Гордеев регулярно радует нас поэтическими пейзажами Северной столицы, но в январе он выбрался в Пермскую область — и вот результат. Эту и сотни других работ Эдуарда смотрите здесь.

Жертва
Георгий Маршалл | фотохостинг nat-geo.ru Жертва

Георгий Маршалл совсем недавно зарегистрировался на фотохостинге «National Geographic Россия», и почти сразу портрет охотящегося крестовика попал в избранные. У себя на странице Георгий пишет, что планирует от насекомых перейти к фотографированию животных покрупнее, мы желаем ему дальнейших успехов.

Вечерний хребет, словно фантом в засыпающем Алтае...
Светлана Казина | фотохостинг nat-geo.ru Вечерний хребет, словно фантом в засыпающем Алтае

На Алтае такое случается постоянно: чуть сменилось освещение — и горный хребет моментально превращается в загадочный, зависший в воздухе фантом. Светлана Казина в таких природных явлениях разбирается как никто: у нас на фотохостинге свыше тысячи ее алтайских пейзажей. Рекомендуем!

- смотри самолет. -узбагойся
Алекс Мигда | фотохостинг nat-geo.ru Смотри, самолет!

Доподлинно не известно, чем занималась парочка кошачьих лемуров, когда их зафиксировал фотограф. Но подпись мы оценили!

"Поцелуй..."
Николай Викулов | фотохостинг nat-geo.ru Поцелуй

Смотрите, как страстно прильнули друг к другу эти несъедобные и, прямо скажем не очень привлекательные грибы! А чем вы хуже? Давайте поблагодарим автора за классную мотивационную картинку и пожелаем друг другу ярких романтических выходных!

рекомендации
Планета Земля

Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?