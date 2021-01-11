Полярное сияние (или Аврора — от латинского Aurora) — природное явление, которое можно увидеть на северном и южном полюсах нашей планеты. По сути, это свечение верхних слоев атмосферы, возникающее при попадании в них заряженных частиц солнечного ветра, которые доносятся до Земли во время солнечных вспышек. Лучше всего полярное сияние видно в сухую и холодную погоду.

В России за полярным, а в данном случае северным сиянием чаще всего едут в Мурманскую область. И без того впечатляющие пейзажи под Авророй превращаются в фантастическое зрелище, которое запоминается навсегда.