Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Спецпроект «Россия без мусора»
Лучшие фото

Аврора – невероятно красивое природное явление. Доказываем на 10 суперкадрах от наших читателей-фотографов

National Geographic Россия
11 января 2021
Истомин, Кировск.jpg
Аврора над Кировском, Мурманская область
Фото: Виталий Истомин

Полярное сияние (или Аврора — от латинского Aurora) — природное явление, которое можно увидеть на северном и южном полюсах нашей планеты. По сути, это свечение верхних слоев атмосферы, возникающее при попадании в них заряженных частиц солнечного ветра, которые доносятся до Земли во время солнечных вспышек. Лучше всего полярное сияние видно в сухую и холодную погоду.

В России за полярным, а в данном случае северным сиянием чаще всего едут в Мурманскую область. И без того впечатляющие пейзажи под Авророй превращаются в фантастическое зрелище, которое запоминается навсегда.

Кандалакша, Баскевич. Белый танец в сиянии Авроры.jpg
Белый танец в сиянии Авроры. Кандалакша, Мурманская область.
Фото: Андрей Баскевич
Кушнарев. Мурманская область.jpg
Мурманская область
Фото: Владимир Кушнарёв

Впрочем, Архангельской области есть чем ответить своим более северным соседям.

Ночная тишина, звёзды и северное сияние над деревянными храмами Кенозерья. Фотограф Антон Агарков.jpg
Антон Агарков Ночная тишина, звёзды и северное сияние над деревянными храмами Кенозерья

На Полярном Урале с Авророй тоже всё в порядке.

Арктический вулкан. Аврора над стойбищем ненецких оленеводов у ручья Сенька-Шор. Полярный Урал, Россия. Автор фото kotomiti okuma.jpg
kotomiti okuma «Арктический вулкан». Полярное сияние над стойбищем ненецких оленеводов у ручья Сенька-Шор

И еще немного Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новый Уренгой. Камиль Нуреев.jpg
Камиль Нуреев Аврора близ Нового Уренгоя, ЯНАО

Перемещаемся за границу России, и наша первая остановка — Норвегия, а именно Сенья, второй по величине остров страны.

Аврора над «зубами дракона. Сенья, Норвегия. Ольга Тарасюк.jpg
Ольга Тарасюк Аврора над «зубами дракона». Сенья, Норвегия.

«Неплохо», — говорят на это в Исландии. И выкладывают на стол свои карты.

Лагуна Йёкюльсаурлоун, Исландия. Автор фото — Alexander Zelinskiy.jpg
Лагуна Йёкюльсаурлоун, Исландия
Фото: Alexander Zelinskiy
Аврора над горным массивом Вестрахорн, Исландия. Фотограф Михаил Щеглов.jpg
Аврора над горным массивом Вестрахорн, Исландия.
Фото: Михаил Щеглов

А завершаем мы нашу подборку совершенно космическим кадром от Егора Никифорова, специализирующегося на подводной съемке. На этом фото — гребневики и Аврора, снято в Мурманской области.

Никифоров, ищи по Аврора в ВК.jpg
Егор Никифоров
рекомендации
Автомобиль

Хищник в своей стихии

Фотоаппарат generic icon

Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!