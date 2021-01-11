Аврора – невероятно красивое природное явление. Доказываем на 10 суперкадрах от наших читателей-фотографов
Полярное сияние (или Аврора — от латинского Aurora) — природное явление, которое можно увидеть на северном и южном полюсах нашей планеты. По сути, это свечение верхних слоев атмосферы, возникающее при попадании в них заряженных частиц солнечного ветра, которые доносятся до Земли во время солнечных вспышек. Лучше всего полярное сияние видно в сухую и холодную погоду.
В России за полярным, а в данном случае северным сиянием чаще всего едут в Мурманскую область. И без того впечатляющие пейзажи под Авророй превращаются в фантастическое зрелище, которое запоминается навсегда.
Впрочем, Архангельской области есть чем ответить своим более северным соседям.
На Полярном Урале с Авророй тоже всё в порядке.
И еще немного Ямало-Ненецкого автономного округа.
Перемещаемся за границу России, и наша первая остановка — Норвегия, а именно Сенья, второй по величине остров страны.
«Неплохо», — говорят на это в Исландии. И выкладывают на стол свои карты.
А завершаем мы нашу подборку совершенно космическим кадром от Егора Никифорова, специализирующегося на подводной съемке. На этом фото — гребневики и Аврора, снято в Мурманской области.