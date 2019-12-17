Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Лучшие фото

Белые скалы Итурупа и другие фото недели

17 декабря 2019
d4abe6967e6c47ae93fcb4c05b60a700.max-2500x1500.jpg
Белые скалы Итурупа
Фото: Андрей Грачев
Редакция NG отобрала пятёрку самых впечатляющих фотографий минувшей недели. Какой вам больше по душе?

Подборку открывает фантастический кадр Андрея Грачева, запечатлевшего при помощи дрона белые скалы курильского острова Итуруп. Название острова восходит к языку айнов — древнейшему населению Японских островов — и означает «медуза».

b538b6f7121742459175868773836d36.max-2500x1500.jpg
Егор Никифоров Мраморный краб близ Новороссийска

Егор Никифоров создал волшебный сплит — фотографию, снятую одновременно в двух средах: подводном и надводном царствах. В толще воды позирует главный герой кадра — мраморный краб (Pachygrapsus marmoratus), а вдали, на берегу Чёрного моря виднеются дома города Новороссийск.

7e69fd2d231f4d0a8b5d890cbca0eeb6.max-2500x1500.jpg
Kolya Komarov Цыганская свадьба

Культурный колорит запечатлел Kolya Komarov, отправившийся в пригород снимать свадьбу. По словам фотографа, он никак не ожидал, что свадьбу будут отмечать цыгане, и искренне насладился живой энергией празднующих людей.

4555e94aa61942aab948f8e95623ce55.max-2500x1500.jpg
Павел Сагайдак Орский буран

Павел Сагайдак застал жуткую метель в Орске — буран накрыл южноуральский город, затмевая свет от фонарей и автомобильных фар.

402288fe6792492f93923a6d5db400d2.max-2500x1500.jpg
Влад Соколовский Одинокий рыбак

Подборку завершает пастельный снимок осеннего Алтайского края, созданный Владом Соколовским. В реке виднеется силуэт одинокого рыбака, зашедшего в воду, чтобы дотянуться удочкой до более глубокого места или быстрого потока.