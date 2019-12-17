Белые скалы Итурупа и другие фото недели
Подборку открывает фантастический кадр Андрея Грачева, запечатлевшего при помощи дрона белые скалы курильского острова Итуруп. Название острова восходит к языку айнов — древнейшему населению Японских островов — и означает «медуза».
Егор Никифоров создал волшебный сплит — фотографию, снятую одновременно в двух средах: подводном и надводном царствах. В толще воды позирует главный герой кадра — мраморный краб (Pachygrapsus marmoratus), а вдали, на берегу Чёрного моря виднеются дома города Новороссийск.
Культурный колорит запечатлел Kolya Komarov, отправившийся в пригород снимать свадьбу. По словам фотографа, он никак не ожидал, что свадьбу будут отмечать цыгане, и искренне насладился живой энергией празднующих людей.
Павел Сагайдак застал жуткую метель в Орске — буран накрыл южноуральский город, затмевая свет от фонарей и автомобильных фар.
Подборку завершает пастельный снимок осеннего Алтайского края, созданный Владом Соколовским. В реке виднеется силуэт одинокого рыбака, зашедшего в воду, чтобы дотянуться удочкой до более глубокого места или быстрого потока.