Белые скалы Итурупа и другие фото недели

Егор Никифоров создал волшебный сплит — фотографию, снятую одновременно в двух средах: подводном и надводном царствах. В толще воды позирует главный герой кадра — мраморный краб (Pachygrapsus marmoratus), а вдали, на берегу Чёрного моря виднеются дома города Новороссийск.