«Белёк» и другие фото недели

Еще один прекрасный снимок выложил Дмитрий, также в рамках фотоконкурса «Живая вода». По словам автора, Африка — это то место, где вода ценится больше всего. Везде, где она есть, кипит жизнь — будь то маленькая лужа или большое озеро. Кадр сделан в огромном кратере Нгоронгоро, Танзания.