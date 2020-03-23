Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Все, что известно о коронавирусе, распространяющемся по миру
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Лучшие фото

«Белёк» и другие фото недели

23 марта 2020
Белёк
«Белёк»
Фото: Вадим Балакин
Редакция NG собрала для вас целых семь ярчайших кадров минувшей недели! Какой вам больше нравится?

Открывает подборку снимок Вадима Балакина с бельком — щенком байкальской нерпы, эндемика одноименного озера. Кадр сделан в Баргузинском заливе (Бурятия).

Кобра
Q-lieb-in «Кобра»

Q-lieb-in запечатлел самый длинный мост в мире, связывающий Гонгконг, Чжухай и Макао. Общая протяженность составляет 55 км; дорога состоит из серии мостов и подводных тоннелей. В таком ракурсе он и впрямь напоминает извивающуюся змею!

Armand Kok.jpg
Читайте такжеАфриканские узкороты: самые угрюмые лягушки
Дельта Волги
Максим Коротченко «Дельта Волги»

Неделя была богата на кадры с водоемами — пользователь Максим Коротченко решил поучаствовать в нашем фотоконкурсе «Живая вода» и прислал волшебный кадр из дельты Волги, на котором коровы мирно плещутся в окружении лотосов.

Снежка
Светлана Горбатых «Снежка»

Еще одно милейшее белоснежное создание запечатлела Светлана Горбатых. На фотографии важенка — самка северного оленя — по имени Снежка. Она живет на хуторе возле устья Печоры в 17 км от Баренцева моря.

Полнолуние
Владимир Колесников «Полнолуние»

Мистический и немного мрачный кадр опубликовал Владимир Колесников: полнолуние в Санкт-Петербурге; слева возвышается башня «Лахта Центр».

Живая вода.
Дмитрий «Африка и вода»

Еще один прекрасный снимок выложил Дмитрий, также в рамках фотоконкурса «Живая вода». По словам автора, Африка — это то место, где вода ценится больше всего. Везде, где она есть, кипит жизнь — будь то маленькая лужа или большое озеро. Кадр сделан в огромном кратере Нгоронгоро, Танзания.

Untitle255555d-1.jpg
Читайте такжеОсьминог выходит на сушу в поисках пропитания: видео
Остров
«Остров»

Подборку завершает Александр Обоимов, снявший красоты северных земель. Это — остров Чамп, одно из самых удивительных и привлекательных мест на архипелаге Земля Франца-Иосифа.