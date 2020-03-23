«Белёк» и другие фото недели
Открывает подборку снимок Вадима Балакина с бельком — щенком байкальской нерпы, эндемика одноименного озера. Кадр сделан в Баргузинском заливе (Бурятия).
Q-lieb-in запечатлел самый длинный мост в мире, связывающий Гонгконг, Чжухай и Макао. Общая протяженность составляет 55 км; дорога состоит из серии мостов и подводных тоннелей. В таком ракурсе он и впрямь напоминает извивающуюся змею!
Неделя была богата на кадры с водоемами — пользователь Максим Коротченко решил поучаствовать в нашем фотоконкурсе «Живая вода» и прислал волшебный кадр из дельты Волги, на котором коровы мирно плещутся в окружении лотосов.
Еще одно милейшее белоснежное создание запечатлела Светлана Горбатых. На фотографии важенка — самка северного оленя — по имени Снежка. Она живет на хуторе возле устья Печоры в 17 км от Баренцева моря.
Мистический и немного мрачный кадр опубликовал Владимир Колесников: полнолуние в Санкт-Петербурге; слева возвышается башня «Лахта Центр».
Еще один прекрасный снимок выложил Дмитрий, также в рамках фотоконкурса «Живая вода». По словам автора, Африка — это то место, где вода ценится больше всего. Везде, где она есть, кипит жизнь — будь то маленькая лужа или большое озеро. Кадр сделан в огромном кратере Нгоронгоро, Танзания.
Подборку завершает Александр Обоимов, снявший красоты северных земель. Это — остров Чамп, одно из самых удивительных и привлекательных мест на архипелаге Земля Франца-Иосифа.