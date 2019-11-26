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Лучшие фото

«Безбожие» и другие фото недели

26 ноября 2019
Андрей Белавин
«Безбожие»
Фото: Андрей Белавин
Редакция Nat-Geo.ru отобрала пятёрку выдающихся фото прошедшей недели. Какое вас впечатлило больше всех?

Подборку недели открывает кадр мастера фотографии Андрея Белавина «Безбожие» — на нём запечатлена заброшенная сельская церковь в Ивановской области, купол которой рухнул внутрь здания, где покоится до сих пор.

Андрей Белавин
Андрей Белавин Долина лотосов

Следующий снимок также принадлежит Андрею Белавину: размах лотосовых зарослей, произрастающих до горизонта, осознаёшь лишь присмотревшись и заметив в самом низу фотографии одинокую голубую лодку. Кадр снят с дрона в дельте Волги (Астраханская область).

Алексей Зозуля
Алексей Зозуля «Братство хвоста»

Кадр «Братство хвоста» сделан Алексеем Зозулей в Королевстве Тонга (Тихий океан): девушка-фридайвер вместе с горбатым китом (Megaptera novaeangliae) тренируются в погружении на глубину.

Денис Будьков
Денис Будьков «Замри: нас снимают!»

Денис Будьков запечатлел игры медвежат, невероятно мило выглядящих на фотографии. Кадр сделан близ Курильского озера в Южно-камчатском заказнике им. Т. И. Шпиленка.

Сергей Паршин
Андрей Паршин Арктические танцы

Завершает подборку кадр с танцами ещё одной пары медведей: Андрей Паршин запечатлел их на острове Врангеля (Арктика), пока остальные медведи, вероятно, мирно спали.