«Безбожие» и другие фото недели
Подборку недели открывает кадр мастера фотографии Андрея Белавина «Безбожие» — на нём запечатлена заброшенная сельская церковь в Ивановской области, купол которой рухнул внутрь здания, где покоится до сих пор.
Следующий снимок также принадлежит Андрею Белавину: размах лотосовых зарослей, произрастающих до горизонта, осознаёшь лишь присмотревшись и заметив в самом низу фотографии одинокую голубую лодку. Кадр снят с дрона в дельте Волги (Астраханская область).
Кадр «Братство хвоста» сделан Алексеем Зозулей в Королевстве Тонга (Тихий океан): девушка-фридайвер вместе с горбатым китом (Megaptera novaeangliae) тренируются в погружении на глубину.
Денис Будьков запечатлел игры медвежат, невероятно мило выглядящих на фотографии. Кадр сделан близ Курильского озера в Южно-камчатском заказнике им. Т. И. Шпиленка.
Завершает подборку кадр с танцами ещё одной пары медведей: Андрей Паршин запечатлел их на острове Врангеля (Арктика), пока остальные медведи, вероятно, мирно спали.