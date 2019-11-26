«Безбожие» и другие фото недели

Следующий снимок также принадлежит Андрею Белавину: размах лотосовых зарослей, произрастающих до горизонта, осознаёшь лишь присмотревшись и заметив в самом низу фотографии одинокую голубую лодку. Кадр снят с дрона в дельте Волги (Астраханская область).