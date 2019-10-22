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Лучшие фото

«Человек, который хотел остановить осень» и другие фото недели

22 октября 2019
Осень, Таллин, парк. Ксения Шабанова
Полдюжины лучших кадров минувшей недели на Nat-Geo.ru. Какой тронул за душу?

Подборку открывает кадр Ксении Шабановой. Вооружившись садовым пылесосом, человек с фотографии скрупулёзно сдувает следы наступающей осени, шаг за шагом отвоёвывая новые территории и защищая летнюю мураву Таллинского парка.

Сергей Фомин_Каменные ворота реки Щугор_Республика Коми
Сергей Фомин Каменные ворота реки Щугор

Следом идут каменные врата реки Щугор, запечатлённые Сергеем Фоминым в республике Коми. Мелководная северная река чиста и прозрачна, а её тихая гладь отражает небесный свет и скалистые берега, поросшие дремучим лесом.

Вигерчук Андрей Эдуардович_Танго в рыжих тонах_Лисицы
Андрей Вигерчук Танго в рыжих тонах

Красота пейзажей зачастую слишком умиротворяющая и нединамичная — то ли дело танец бойких лисят, резво играющих в погожий денёк. Авторство кадра принадлежит Андрею Вигерчуку.

Vadim Fedotov_Пицундская сосна
Vadim Fedotov Пицундская сосна

Яркие краски дня сменились насыщенным контрастом между чернильным небом и редкими источниками света. На кадре запечатлена пицундская сосна (Pinus brutia var. pityusa) — редкое дерево, произрастающее в основном на территории Абхазии, получившее название от одноимённого южного города. Деревья занесены в Красную книгу — именно их разлапистые верхушки снял Вадим Федотов.

Домалега Олег_Закат в дельте Окаванго_Ботсвана
Олег Домалега Закат в дельте Окаванго

Следующий кадр объединил в себе и речной пейзаж, и южные красоты — Олег Домалега сфотографировал закат в дельте реки Огаванго (Ботсвана). Заходящее солнце и поросль тропического леса вдали создают игру рыже-зелёных красок, пропитанную африканским духом.

Вадим Балакин_Дельта Дуная_Румыния
Вадим Балакин Дельта Дуная

Завершает подборку кадр из Румынии — снятая Вадимом Балакиным дельта Дуная в одноимённом биосферном заповеднике.