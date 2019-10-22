«Человек, который хотел остановить осень» и другие фото недели

Подборку открывает кадр Ксении Шабановой. Вооружившись садовым пылесосом, человек с фотографии скрупулёзно сдувает следы наступающей осени, шаг за шагом отвоёвывая новые территории и защищая летнюю мураву Таллинского парка.
Следом идут каменные врата реки Щугор, запечатлённые Сергеем Фоминым в республике Коми. Мелководная северная река чиста и прозрачна, а её тихая гладь отражает небесный свет и скалистые берега, поросшие дремучим лесом.
Красота пейзажей зачастую слишком умиротворяющая и нединамичная — то ли дело танец бойких лисят, резво играющих в погожий денёк. Авторство кадра принадлежит Андрею Вигерчуку.
Яркие краски дня сменились насыщенным контрастом между чернильным небом и редкими источниками света. На кадре запечатлена пицундская сосна (Pinus brutia var. pityusa) — редкое дерево, произрастающее в основном на территории Абхазии, получившее название от одноимённого южного города. Деревья занесены в Красную книгу — именно их разлапистые верхушки снял Вадим Федотов.
Следующий кадр объединил в себе и речной пейзаж, и южные красоты — Олег Домалега сфотографировал закат в дельте реки Огаванго (Ботсвана). Заходящее солнце и поросль тропического леса вдали создают игру рыже-зелёных красок, пропитанную африканским духом.
Завершает подборку кадр из Румынии — снятая Вадимом Балакиным дельта Дуная в одноимённом биосферном заповеднике.