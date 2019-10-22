«Человек, который хотел остановить осень» и другие фото недели

Яркие краски дня сменились насыщенным контрастом между чернильным небом и редкими источниками света. На кадре запечатлена пицундская сосна (Pinus brutia var. pityusa) — редкое дерево, произрастающее в основном на территории Абхазии, получившее название от одноимённого южного города. Деревья занесены в Красную книгу — именно их разлапистые верхушки снял Вадим Федотов.