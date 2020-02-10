«Цветок из стали» и другие фото недели
Первым в нашей подборке стал Anton Galakhov с кадром «Цветок из стали». Это аэрофотография делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Высота башни — 462 метра; это самый северный небоскрёб мира и самый высокий в России и Европе. По высоте в Европе «Лахта Центр» уступает лишь сооружению — Останкинской телебашне (540 м).
Следом идет кадр «Обнимашки!», созданный Наталией Судец. По словам фотографа, мама — это не только еда и защита, но еще и обнимашки. По крайней мере так считает пржевалик — жеребенок дикой лошади Пржевальского — из Оренбургского заповедника.
Денис Ульянкин запечатлел фантастической красоты радугу над аргентинским городом Эль Чальтен. Дождливая погода преподнесла фотографу и жителям сюрприз невиданной красоты. Панорама сделана из 11 кадров, снятых с дрона.
«Наблюдатель заката» Павла — это зимний кадр из крымских гор с их прекрасным непарнокопытным обитателем.
Следом расположился кадр Андрея Белавина «Утро в дельте Волги», полученный в долине лотосов Астраханской области.
Подборку недели завершает снимок Светланы Горбатых. Желая увидеть Тадж-Махал с отражением в реке Джамна, она выбрала неподходящий месяц: в ноябре река мелеет, обнажая песчаное дно и скопившийся на нем мусор.
«Подобраться с той стороны к реке легально нельзя, так как берег обнесен колючей проволокой. Увидев пожилого пастуха с козами за ограждением, решила все-таки рискнуть, перелезла через проволоку. А когда спустилась к реке, меня окружила стая мальчишек со словами „Don't take pictures!“, требуя деньги. Но пастух разогнал мальчишек, и я смогла сделать кадры с замусоренной обмелевшей рекой и мавзолеем. Но мне они не интересны — интересно воспоминание о том, как мне помог этот незнакомец. И о том, как я объясняла охранникам, почему оказалась за проволокой», — делится фотограф.