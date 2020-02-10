«Цветок из стали» и другие фото недели

Подборку недели завершает снимок Светланы Горбатых. Желая увидеть Тадж-Махал с отражением в реке Джамна, она выбрала неподходящий месяц: в ноябре река мелеет, обнажая песчаное дно и скопившийся на нем мусор.

«Подобраться с той стороны к реке легально нельзя, так как берег обнесен колючей проволокой. Увидев пожилого пастуха с козами за ограждением, решила все-таки рискнуть, перелезла через проволоку. А когда спустилась к реке, меня окружила стая мальчишек со словами „Don't take pictures!“, требуя деньги. Но пастух разогнал мальчишек, и я смогла сделать кадры с замусоренной обмелевшей рекой и мавзолеем. Но мне они не интересны — интересно воспоминание о том, как мне помог этот незнакомец. И о том, как я объясняла охранникам, почему оказалась за проволокой», — делится фотограф.