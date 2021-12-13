Дикая Природа России-2021: подводим итоги в прямом эфире

Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится нами уже в десятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году конкурс проходил в 16 номинациях: «Пейзажи», «Растения», «Макросъемка», «Животные», «Птицы», «Мамы и детеныши», «Подводная съемка», «Городские джунгли», «Аэросъемка», «Мобильное фото», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «От заката до рассвета», «Искусство в природе» плюс специальная номинация «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel.