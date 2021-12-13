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Дикая Природа России-2021: подводим итоги в прямом эфире

National Geographic Россия
13 декабря 2021
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Портрет паука бокохода
Фото: Дмитрий Кузнецов
Вместе с этим паучком следим во все глаза за награждением победителей фотоконкурса. Ссылка на видеотрансляцию — чуть ниже.

Настает время объявить победителей десятого, юбилейного фотоконкурса «Дикая природа России». Прямой эфир — во вторник 14 декабря в 12:30 по Московскому времени здесь. Участвуют все, кто сумеет подключиться: фотографы-призеры, члены жюри, наш главный редактор и другие представители «National Geographic Россия».

Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится нами уже в десятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году конкурс проходил в 16 номинациях: «Пейзажи», «Растения», «Макросъемка», «Животные», «Птицы», «Мамы и детеныши», «Подводная съемка», «Городские джунгли», «Аэросъемка», «Мобильное фото», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «От заката до рассвета», «Искусство в природе» плюс специальная номинация «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel.

В жюри конкурса вошло 10 человек:

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Светлана Акулова

генеральный директор Московского зоопарка

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Нина Гомиашвили

фотограф, куратор фотовыставок, галерист

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Сергей Горшков

фотограф-натуралист, постоянный автор «National Geographic Россия»

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Андрей Каменев

шеф-фотограф «National Geographic Россия»

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Евгений Коблик

художник-анималист, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ

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Наталья Костенок

представитель АО «АВТОВАЗ» (номинация «Дороги России»)

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Виктор Лягушкин

подводный и экстремальный фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»

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Марина Маковецкая

фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»

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Андрей Паламарчук

главный редактор «National Geographic Россия»

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Даррен Смит

заметистель редакционного директора National Geographic International Editions (дистанционно)

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Игорь Шпиленок

фотограф-натуралист, сотрудник Росзаповедцентра Минприроды России, постоянный автор «National Geographic Россия»

«Мы вернулись к любимому делу — судейству „Дикой природы России“ — после перерыва в два года, вызванного сами понимаете чем, — делится главный редактор „National Geographic Россия“, председатель жюри Андрей Паламарчук. — К счастью, удалось собрать практически всех постоянных членов жюри и усилить его за счет новых».

Прямой эфир награждения победителей десятого фотоконкурса «Дикая природа России» — во вторник 14 декабря в 12:30 по Московскому времени здесь.

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