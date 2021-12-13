Дикая Природа России-2021: подводим итоги в прямом эфире
Настает время объявить победителей десятого, юбилейного фотоконкурса «Дикая природа России». Прямой эфир — во вторник 14 декабря в 12:30 по Московскому времени здесь. Участвуют все, кто сумеет подключиться: фотографы-призеры, члены жюри, наш главный редактор и другие представители «National Geographic Россия».
Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится нами уже в десятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году конкурс проходил в 16 номинациях: «Пейзажи», «Растения», «Макросъемка», «Животные», «Птицы», «Мамы и детеныши», «Подводная съемка», «Городские джунгли», «Аэросъемка», «Мобильное фото», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «От заката до рассвета», «Искусство в природе» плюс специальная номинация «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel.
В жюри конкурса вошло 10 человек:
Светлана Акулова
генеральный директор Московского зоопарка
Нина Гомиашвили
фотограф, куратор фотовыставок, галерист
Сергей Горшков
фотограф-натуралист, постоянный автор «National Geographic Россия»
Андрей Каменев
шеф-фотограф «National Geographic Россия»
Евгений Коблик
художник-анималист, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ
Наталья Костенок
представитель АО «АВТОВАЗ» (номинация «Дороги России»)
Виктор Лягушкин
подводный и экстремальный фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»
Марина Маковецкая
фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»
Андрей Паламарчук
главный редактор «National Geographic Россия»
Даррен Смит
заметистель редакционного директора National Geographic International Editions (дистанционно)
Игорь Шпиленок
фотограф-натуралист, сотрудник Росзаповедцентра Минприроды России, постоянный автор «National Geographic Россия»
«Мы вернулись к любимому делу — судейству „Дикой природы России“ — после перерыва в два года, вызванного сами понимаете чем, — делится главный редактор „National Geographic Россия“, председатель жюри Андрей Паламарчук. — К счастью, удалось собрать практически всех постоянных членов жюри и усилить его за счет новых».
Прямой эфир награждения победителей десятого фотоконкурса «Дикая природа России» — во вторник 14 декабря в 12:30 по Московскому времени здесь.