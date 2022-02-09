Дикая природа России-2021: работы победителей

Фотоконкурс «Дикая природа России», организованный нашим журналом, прошел в десятый раз.
Как быстро летит время: 18 лет National Geographic выходит на русском языке, и из них 10 лет проводит фотоконкурс «Дикая природа России». Все эти годы фотографы ради удачного кадра готовы рисковать самым дорогим – здоровьем, жизнью и даже аппаратурой.
Вот рассказ Алексея Харитонова: «Несколько лет назад фотография моих любимых Белых скал на курильском острове Итуруп заняла призовое место на конкурсе “Дикая природа России”. Она меня вдохновила, и я захотел сделать свой снимок, но с воздуха. И вот во время тестового полета я уронил дрон в вулканический титаномагнетитовый песок. Заклинило все четыре двигателя». Ремонт в полевых условиях с помощью пассатижей и синей изоленты позволил дрону снова взлететь, а снимку – победить в номинации «Искусство в природе».
Александр Чазов, автор работы, которую жюри признало лучшей в номинации «Пейзаж», лаконично описал условия съемки на Тихоокеанском побережье Камчатки: «Физически снимать тяжело, в целом было ощущение, что ветер выдует у меня глаза... Но остановиться я не мог».
National Geographic Россия №216, февраль 2022
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