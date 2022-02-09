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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Лучшие фото

Дикая природа России-2021: работы победителей

National Geographic Россия

Фото: Победитель фотоконкурса Светлана Иваненко, Москва

«Опасность». Сайгаки очень пугливые животные: при любом шорохе вскакивают и бегут прочь. Только в летний зной фотограф может поснимать их, притаившись у водоема. Калмыкия. Заповедник «Черные земли», август 2020 года.

Фото: Победитель фотоконкурса Светлана Иваненко, Москва

Фотоконкурс «Дикая природа России», организованный нашим журналом, прошел в десятый раз.

Как быстро летит время: 18 лет National Geographic выходит на русском языке, и из них 10 лет проводит фотоконкурс «Дикая природа России». Все эти годы фотографы ради удачного кадра готовы рисковать самым дорогим – здоровьем, жизнью и даже аппаратурой. 

Вот рассказ Алексея Харитонова: «Несколько лет назад фотография моих любимых Белых скал на курильском острове Итуруп заняла призовое место на конкурсе “Дикая природа России”. Она меня вдохновила, и я захотел сделать свой снимок, но с воздуха. И вот во время тестового полета я уронил дрон в вулканический титаномагнетитовый песок. Заклинило все четыре двигателя». Ремонт в полевых условиях с помощью пассатижей и синей изоленты позволил дрону снова взлететь, а снимку – победить в номинации «Искусство в природе».

Фото: Победитель в номинации «Искусство в природе» Алексей Харитонов, Москва
Фото: Победитель в номинации «Подводная съемка» Андрей Шпатак, Приморский край, Рудная Пристань
Фото: Победитель в номинации «Мобильное фото» Евгений Дубынин, Красноярск
Фото: Победитель в номинации «Природа в черно-белых тонах» Дмитрий Вилюнов, Смоленск

Белые скалы – одно из самых красивых мест острова Итуруп. Вулканическая пемза, из которой состоит этот массив, очень легкая и мягкая, ветер и вода вырезают в ней удивительные формы. Курильские острова, Итуруп, 2021 год.

Фото: Победитель в номинации «Искусство в природе» Алексей Харитонов, Москва

Александр Чазов, автор работы, которую жюри признало лучшей в номинации «Пейзаж», лаконично описал условия съемки на Тихоокеанском побережье Камчатки: «Физически снимать тяжело, в целом было ощущение, что ветер выдует у меня глаза... Но остановиться я не мог».

Фото: Победитель в номинации «Пейзаж» Александр Чазов, Пермь
Фото: Победитель в номинации «Городские джунгли» Дмитрий Кох, Москва
Фото: Победитель в номинации «Макросъемка» Валерия Зверева, Москва
Фото: Победитель в номинации «Мамы и детеныши» Евгений Борисов, Барнаул

Самый большой, самый глубокий, самый опасный и бурный, несмотря на свое название, океан. Белые гребни волн сливаются с волнами заснеженных горных хребтов полуострова Шипунский. Камчатка, побережье Тихого океана, 2017 год.

Фото: Победитель в номинации «Пейзаж» Александр Чазов, Пермь

National Geographic Россия №216, февраль 2022

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