Дикая природа России-2021: работы победителей

Фотоконкурс «Дикая природа России», организованный нашим журналом, прошел в десятый раз.

Как быстро летит время: 18 лет National Geographic выходит на русском языке, и из них 10 лет проводит фотоконкурс «Дикая природа России». Все эти годы фотографы ради удачного кадра готовы рисковать самым дорогим – здоровьем, жизнью и даже аппаратурой.

Вот рассказ Алексея Харитонова: «Несколько лет назад фотография моих любимых Белых скал на курильском острове Итуруп заняла призовое место на конкурсе “Дикая природа России”. Она меня вдохновила, и я захотел сделать свой снимок, но с воздуха. И вот во время тестового полета я уронил дрон в вулканический титаномагнетитовый песок. Заклинило все четыре двигателя». Ремонт в полевых условиях с помощью пассатижей и синей изоленты позволил дрону снова взлететь, а снимку – победить в номинации «Искусство в природе».

Белые скалы – одно из самых красивых мест острова Итуруп. Вулканическая пемза, из которой состоит этот массив, очень легкая и мягкая, ветер и вода вырезают в ней удивительные формы. Курильские острова, Итуруп, 2021 год. Фото: Победитель в номинации «Искусство в природе» Алексей Харитонов, Москва

Александр Чазов, автор работы, которую жюри признало лучшей в номинации «Пейзаж», лаконично описал условия съемки на Тихоокеанском побережье Камчатки: «Физически снимать тяжело, в целом было ощущение, что ветер выдует у меня глаза... Но остановиться я не мог».

Самый большой, самый глубокий, самый опасный и бурный, несмотря на свое название, океан. Белые гребни волн сливаются с волнами заснеженных горных хребтов полуострова Шипунский. Камчатка, побережье Тихого океана, 2017 год. Фото: Победитель в номинации «Пейзаж» Александр Чазов, Пермь