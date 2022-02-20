Дитя заката, озеро на рассвете и другие лучшие фото недели

Очередная порция кадров, отобранных вручную редактором нашего фотохостинга Светланой Навроцкой.

Экзотические и прекрасные, розовые фламинго живут не только в дальних жарких странах. Во время миграций они останавливаются в устье Волги, в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях. Большими группами птицы остаются зимовать в Азербайджане – в Гызылагаджском заливе, на территории Ширванского, Апшеронского и Аггёльского национальных парков. Прекрасные пейзажи Азербайджана смотрите на странице Александра Мельникова.

Кусь! Фото: Ольга Рудченко | фотохостинг nat-geo.ru

Фотограф из Санкт-Петербурга Ольга Рудченко поймала в объектив выдру, поймавшую окуня. У Ольги на странице есть еще один, не менее уморительный, портрет этого же зверька, приступившего к трапезе.

Силуэт Фото: Александр Б | фотохостинг nat-geo.ru

Угадаете церковь по силуэту? Мы не смогли. Пользуясь случаем, призываем Александра и других фотографов делиться локациями и подробностями съемки — это обычно повышает шансы фотографии попасть в подборки лучших или стать частью публикаций у нас на сайте или в журнале.

Самец снегиря прогоняет большую синицу Фото: Александр Рум | фотохостинг nat-geo.ru

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Одна из множества зарисовок из птичьей жизни, которыми славится фотограф из Сыктывкара Александр Рум. Тот случай, когда в названии все сказано. «Самец снегиря прогоняет большую синицу», — ни прибавить, ни убавить.

Дрозд-рябинник Фото: Александр Чазов | фотохостинг nat-geo.ru

Можно только позавидовать автору, сопроводившему этот снимок подписью: «Иногда, чтоб сделать интересный кадр, даже из дома выходить не нужно». Отличный вид из окна, Александр!

К слову, Александр Чазов — победитель нашего прошлогоднего конкурса «Дикая природа России» в номинации «Пейзаж». Вот с этим фото.

Озеро на рассвете Фото: Федор Лашков | фотохостинг nat-geo.ru

Горный рассвет на фоне Нахарского хребта. Трехозерьё в районе Махар, Даутский заказник в Карачаево-Черкесии. Очередное прекрасное пополнение в авторском проекте Федора «Кавказ без границ». Другие пейзажи — на его странице в нашем фотохостинге.

Охотник Фото: Влад Соколовский | фотохостинг nat-geo.ru

Закончим этим прекрасным портретом европейского волка из Витебской области. Тем, кто ложится спать, — спокойной ночи, а если придет серенький волчок, то передавайте ему привет от Влада Соколовского.