Добежать до 2022-го! Лучшие фото недели

Слово автору: «Горный Алтай, Курайская степь, из поездки в феврале 2021-го. Такое состояние я ловил три года: 5 зимних туров на Алтай — и вот, наконец-то! Руки стынут, носы мерзнут, реальных впечатлений от того, как гуляют дым и туман над селом, ни одна фотография не передаст…»