Добежать до 2022-го! Лучшие фото недели
Вячеслав Ладанов вторую неделю подряд в фаворитах — и снова, как и неделю назад, с бегущей по воде птицей. Мы просто не смогли устоять перед стремительной краснокнижной красношейной (извините за каламбур) поганкой.
Держась вместе, мальки защищаются от хищника — так легче обнаружить опасность, и кроме того, находясь в массе сородичей, меньше шансов быть пойманным. Плюс эффективный поиск пищи и благополучие миграции. Двигаются и перемещаются мальки синхронно, и такой шар, кажется, ведет себя, как единый мыслящий организм.
Село в Кабардино-Балкарии с загадочным названием Эльтюбю (в переводе все прозаично: «нижняя часть») знаменито своими средневековыми могильниками. Присмотритесь: они белеют на фоне горы и тоже вглядываются в вас… Страшно?
«Пусти, больно же!» — кажется, этот крик можно прочесть во взгляде одного из орлов, подравшихся в Астраханском биосферном заповеднике. Пользуясь случаем, наша редакция желает вам в новом году поменьше конфликтовать.
Рыжий, как солнышко, зверь радуется… солнышку. Это все настолько мило, что мы полюбуемся молча.
Слово автору: «Горный Алтай, Курайская степь, из поездки в феврале 2021-го. Такое состояние я ловил три года: 5 зимних туров на Алтай — и вот, наконец-то! Руки стынут, носы мерзнут, реальных впечатлений от того, как гуляют дым и туман над селом, ни одна фотография не передаст…»
Закончим очень простым, но эффектным, как японское трехстишие, снимком. С Новым годом вас, дорогие наши, — и не теряйте надежду!