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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Лучшие фото

Добежать до 2022-го! Лучшие фото недели

National Geographic Россия
31 декабря 2021
Забег
Забег.
Фото: Вячеслав Ладанов | фотохостинг nat-geo.ru
Одной рукой нарезая оливье, другой рукой наша фоторедактор Светлана Навроцкая нажала кнопку Enter, чтобы отправить нам последнюю в этом году подборку недели с фотохостинга nat-geo.ru.

Вячеслав Ладанов вторую неделю подряд в фаворитах — и снова, как и неделю назад, с бегущей по воде птицей. Мы просто не смогли устоять перед стремительной краснокнижной красношейной (извините за каламбур) поганкой. 

отроки во вселенной
Алексей Зозуля | фотохостинг nat-geo.ru Отроки во Вселенной

Держась вместе, мальки защищаются от хищника — так легче обнаружить опасность, и кроме того, находясь в массе сородичей, меньше шансов быть пойманным. Плюс эффективный поиск пищи и благополучие миграции. Двигаются и перемещаются мальки синхронно, и такой шар, кажется, ведет себя, как единый мыслящий организм. 

Ночь в Эльтюбю
Дмитрий Купрацевич | фотохостинг nat-geo.ru Ночь в Эльтюбю

Село в Кабардино-Балкарии с загадочным названием Эльтюбю (в переводе все прозаично: «нижняя часть») знаменито своими средневековыми могильниками. Присмотритесь: они белеют на фоне горы и тоже вглядываются в вас… Страшно? 

Поверженный
Ольга Рудченко | фотохостинг nat-geo.ru Поверженный

«Пусти, больно же!» — кажется, этот крик можно прочесть во взгляде одного из орлов, подравшихся в Астраханском биосферном заповеднике. Пользуясь случаем, наша редакция желает вам в новом году поменьше конфликтовать.

Байкальский Лис
Михаил Корнев | фотохостинг nat-geo.ru Байкальский лис

Рыжий, как солнышко, зверь радуется… солнышку. Это все настолько мило, что мы полюбуемся молча.

Когда в Курае топят печи
Влад Соколовский | фотохостинг nat-geo.ru Когда в Курае топят печи

Слово автору: «Горный Алтай, Курайская степь, из поездки в феврале 2021-го. Такое состояние я ловил три года: 5 зимних туров на Алтай — и вот, наконец-то! Руки стынут, носы мерзнут, реальных впечатлений от того, как гуляют дым и туман над селом, ни одна фотография не передаст…»

Красота в мелочах…Цветок в инее
Оксана Егорова | фотохостинг nat-geo.ru Красота в мелочах. Цветок в инее

Закончим очень простым, но эффектным, как японское трехстишие, снимком. С Новым годом вас, дорогие наши, — и не теряйте надежду!

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