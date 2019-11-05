«Дюна 45» и другие кадры недели

«Дюна 45» — снимок Sergey Aleshchenko. Песчаный холм делит панораму по диагонали, что и вдохновило путешественника на такое название. Бархан запечатлён в Соссусфлей — глиняном плато в центральной части пустыни Намиб (Намибия, Африка), известном самыми большими красными песчаными дюнами в мире.