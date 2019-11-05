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Лучшие фото

«Дюна 45» и другие кадры недели

05 ноября 2019
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Nat-geo.ru представляет пятёрку лучших кадров минувшей недели. Какой впечатляет больше?

«Дюна 45» — снимок Sergey Aleshchenko. Песчаный холм делит панораму по диагонали, что и вдохновило путешественника на такое название. Бархан запечатлён в Соссусфлей — глиняном плато в центральной части пустыни Намиб (Намибия, Африка), известном самыми большими красными песчаными дюнами в мире.

Sergey Aleshchenko – Дюна 45
Sergey Aleshchenko «Дюна 45»

Красота пейзажей сменяется мигом из жизни камчатского медведя: кадр «В пасти» демонстрирует улов косолапого — переливающегося лосося. Охота мишки снята Денисом Будьковым близ Курильского озера.

Денис Будьков, В пасти
Денис Будьков «В пасти»

Назаре — португальский городок, известный самыми опасными и большими волнами Европы. АБ запечатлел «языки» океана, щекочушие песчаный пляж своими наплывами.

АБ, Языки океана
АБ «Языки» океана
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Ещё одна удачная охота попала в нашу подборку недели — на сей раз воробьиный сычик (Glaucidium passerinum) ухитрился поймать синицу. Преддверие птичьей трапезы запечатлел Андрей Владимирович Семенов в кадре «Ничего личного… просто ужин». Фото сделано в парке Царицыно (Москва).

Андрей Владимирович Семенов, Ничего личного, сыч
Андрей Владимирович Семенов «Ничего личного… просто ужин»

Последний снимок в нашей подборке — «Акклиматизационный выход» Андрея Белавина. Кадр сделан на горе Эльбрус на высоте 3700 метров над уровнем моря.

 

Белавин Андрей, Эльбрус
Андрей Белавин «Акклиматизационный выход»