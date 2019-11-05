«Дюна 45» и другие кадры недели

«Дюна 45» — снимок Sergey Aleshchenko. Песчаный холм делит панораму по диагонали, что и вдохновило путешественника на такое название. Бархан запечатлён в Соссусфлей — глиняном плато в центральной части пустыни Намиб (Намибия, Африка), известном самыми большими красными песчаными дюнами в мире.
Красота пейзажей сменяется мигом из жизни камчатского медведя: кадр «В пасти» демонстрирует улов косолапого — переливающегося лосося. Охота мишки снята Денисом Будьковым близ Курильского озера.
Назаре — португальский городок, известный самыми опасными и большими волнами Европы. АБ запечатлел «языки» океана, щекочушие песчаный пляж своими наплывами.
Ещё одна удачная охота попала в нашу подборку недели — на сей раз воробьиный сычик (Glaucidium passerinum) ухитрился поймать синицу. Преддверие птичьей трапезы запечатлел Андрей Владимирович Семенов в кадре «Ничего личного… просто ужин». Фото сделано в парке Царицыно (Москва).
Последний снимок в нашей подборке — «Акклиматизационный выход» Андрея Белавина. Кадр сделан на горе Эльбрус на высоте 3700 метров над уровнем моря.