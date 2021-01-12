Эти 10 фото покорили соцсети «National Geographic Россия» в 2020 году. Выбирайте лучшее!

В ушедшем году количество подписчиков Nat-geo.ru в соцсетях перевалило за 3,2 миллиона человек. Многие из вновь прибывших писали в комментариях, что подписались на наши страницы из-за огромного количества прекрасных фотографий. Что ж, значит, мы не зря старались, днями и ночами отсматривая огромное число работ, поступающих на наш фотохостинг и в альбом в ВК.

Важно: в топ-10, который мы сейчас с гордостью вам покажем, представлены фотографии, выставленные в наших группах в ВК, Facebook и Одноклассниках. Самые популярные фото ушедшего года в нашем Инстаграме пойдут отдельным материалом.

Итак, поехали.