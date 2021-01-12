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Лучшие фото

Эти 10 фото покорили соцсети «National Geographic Россия» в 2020 году. Выбирайте лучшее!

National Geographic Россия
12 января 2021

В ушедшем году количество подписчиков Nat-geo.ru в соцсетях перевалило за 3,2 миллиона человек. Многие из вновь прибывших писали в комментариях, что подписались на наши страницы из-за огромного количества прекрасных фотографий. Что ж, значит, мы не зря старались, днями и ночами отсматривая огромное число работ, поступающих на наш фотохостинг и в альбом в ВК

Важно: в топ-10, который мы сейчас с гордостью вам покажем, представлены фотографии, выставленные в наших группах в ВК, Facebook и Одноклассниках. Самые популярные фото ушедшего года в нашем Инстаграме пойдут отдельным материалом.

Итак, поехали.

10-е место и 10 392 лайка

Белименко.jpg
Виктор Белименко Золотые скалы реки Синей, Якутия

9-е место и 10 717 лайков

Курмышов.jpg
Иван Курмышов Хадльгримскиркья – главная церковь Рейкьявика, Исландия

8-е место и 11 235 лайков

рысь.jpg
Олег Богданов Рысий профиль. И кисточки, кисточки!

7-е место и 11 446 лайков

миши.jpg
Денис Будьков Эмоциональные (а каков маникюрчик, видите?) медвежата на Курильском озере, Камчатка

6-е место и 11 900 лайков

тигрица.jpg
Олег Богданов Утренние потягушки амурской тигрицы

5-е место и 12 308 лайков

ивлева.jpg
Марина Ивлева Жёлтые маки на фоне камчатского рассвета

4-е место и 13 148 лайков

манул.jpg
Виктор Якшнов Роскошный манул в разнотравье Забайкальского края

«Бронза» и 18 493 лайка

бурундук.jpg
Евгения Левина Бурундук лакомится голубикой где-то в красочной якутской тундре

«Серебро» и 22 246 лайков

осень.jpg
Александр Журавлёв Золотая осень в Кенозерье, Архангельская область

«Золото» и невероятные 61 865 (!!!) лайков

изба.jpg
Сергей Бисеров Зимняя ночь в селе Бисерово

Совсем скоро мы покажем топ-10 самых популярных фото из нашего Инстаграма. Спасибо за то, что вы с нами — в этом году мы будем радовать вас красотой еще чаще!

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