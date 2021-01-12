Эти 10 фото покорили соцсети «National Geographic Россия» в 2020 году. Выбирайте лучшее!
В ушедшем году количество подписчиков Nat-geo.ru в соцсетях перевалило за 3,2 миллиона человек. Многие из вновь прибывших писали в комментариях, что подписались на наши страницы из-за огромного количества прекрасных фотографий. Что ж, значит, мы не зря старались, днями и ночами отсматривая огромное число работ, поступающих на наш фотохостинг и в альбом в ВК.
Важно: в топ-10, который мы сейчас с гордостью вам покажем, представлены фотографии, выставленные в наших группах в ВК, Facebook и Одноклассниках. Самые популярные фото ушедшего года в нашем Инстаграме пойдут отдельным материалом.
Итак, поехали.
10-е место и 10 392 лайка
9-е место и 10 717 лайков
8-е место и 11 235 лайков
7-е место и 11 446 лайков
6-е место и 11 900 лайков
5-е место и 12 308 лайков
4-е место и 13 148 лайков
«Бронза» и 18 493 лайка
«Серебро» и 22 246 лайков
«Золото» и невероятные 61 865 (!!!) лайков
Совсем скоро мы покажем топ-10 самых популярных фото из нашего Инстаграма. Спасибо за то, что вы с нами — в этом году мы будем радовать вас красотой еще чаще!