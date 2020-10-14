«Фотографом года в дикой природе» впервые стал россиянин

На фото, получившем название «Объятия», запечатлен момент, в котором редчайший амурский тигр обнимает вековую пихту, чтобы отметить меточное дерево своим ароматом. По совету гидов «Земли леопарда» Горшков установил камеру с датчиком движения у дерева с запахами, шерстью и следами когтей животного.

По словам представителей нацпарка, в кадр попала тигрица под номером Т 41 °F. Это удалось понять после анализа рисунка полос на шкуре животного, который уникален для каждой особи.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Основной ареал находится на юге Дальнего Востока России. Самостоятельная группировка живёт в лесах юго-западного Приморья под надёжной защитой в нацпарке. На «Земле леопарда» зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь — самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока.

Всемирный конкурс фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year проводится с 1964 года под эгидой британского Музея естественной истории. В 2020 году в конкурсе участвовали более 49 тысяч работ.

Сергей Горшков — один из основателей и член Российского союза фотографов-натуралистов, постоянный автор и фотограф «National Geographic Россия».