«Где раки зимуют» и другие фото недели

На минувшей неделе на наш фотохостинг было загружено больше тысячи фотографий – и мы традиционно отобрали топ-5. Какая вам больше по душе?

Еженедельную подборку открывает сплит-фотография Елены Малафеевой «Где раки зимуют». Автор уточняет: зимуют они там же, где и живут, роя норы по берегам рек и озер. Данный представитель речных широкопалых раков (Astacus astacus) пойман в кадр на реке Арамилка (Свердловская область).

Михаил Туркеев Куча консервных банок в горах Северного Тянь-Шаня

Фотограф Михаил Туркеев запечатлел следы человека — кучу консервных банок — в горах Северного Тянь-Шаня (Казахстан). Кадр выделяется не контрастом, а напротив, «мимикрией» мусора в окружающей среде.

Наталия Судец «Пеликеша»

Наталия Судец запечатлела небольшого кудрявого пеликана (Pelecanus crispus) в Дагестанском заповеднике — в нем еще можно углядеть подросшего, но до конца не окрепшего птенца.

Юлия Жуликова Лунная ночь

Сияющая Луны и звезды Млечного Пути освещают плато Бермамыт и величественно возвышающийся вдалеке Эльбрус на прекрасном ночном пейзаже от Юлии Жуликовой.

Наталия Судец Наедине с морем