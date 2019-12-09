«Где раки зимуют» и другие фото недели
Еженедельную подборку открывает сплит-фотография Елены Малафеевой «Где раки зимуют». Автор уточняет: зимуют они там же, где и живут, роя норы по берегам рек и озер. Данный представитель речных широкопалых раков (Astacus astacus) пойман в кадр на реке Арамилка (Свердловская область).
Фотограф Михаил Туркеев запечатлел следы человека — кучу консервных банок — в горах Северного Тянь-Шаня (Казахстан). Кадр выделяется не контрастом, а напротив, «мимикрией» мусора в окружающей среде.
Наталия Судец запечатлела небольшого кудрявого пеликана (Pelecanus crispus) в Дагестанском заповеднике — в нем еще можно углядеть подросшего, но до конца не окрепшего птенца.
Сияющая Луны и звезды Млечного Пути освещают плато Бермамыт и величественно возвышающийся вдалеке Эльбрус на прекрасном ночном пейзаже от Юлии Жуликовой.
Завершает нашу подборку еще один кадр Наталии Судец. Смекалистый мишка решил не ждать улов у устья реки с собратьями, участвуя в медвежьих потасовках за рыбу, а догадался пойти на побережье и попробовать порыбачить в прибое.