«Гималайские грузоперевозки» и другие фото недели
Подборку открывает Alexey Zavodskiy с кадром «Гималайские грузоперевозки». Главные труженики высочайшей горной системы Земли — яки. На фото караван этих прекрасных созданий доставляет необходимый провиант и снаряжение в базовый лагерь Эвереста.
Александр Чазов снял одну из жемчужин Стамбула — Сулеймание, самую большую мечеть города. По словам фотографа, как раз в момент съемки со всех минаретов Стамбула начался призыв муэцзинов к вечерней молитве.
Фотографию «Седое утро» сделал Анатолий Гордиенко, запечатлев покрытые инеем склоны Доломитовых Альп (Италия).
Дмитрий Купрацевич выложил осенний снимок из Словении «В линиях». На нем — Церковь Святой Урсулы города Крань, расположенного у подножия Юлийских Альп.
Завершает подборку кадр Светланы Горбатых «Сосчитать оленей», сделанный в ЯНАО. На нем множество северных красавцев пасется возле чума: если у жителя Крайнего севера есть большое оленье стадо, значит, будет и пища, и одежда, и тёплый дом, и транспорт.