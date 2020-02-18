Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Лучшие фото

«Гималайские грузоперевозки» и другие фото недели

18 февраля 2020
Гималайские грузоперевозки
«Гималайские грузоперевозки»
Фото: Alexey Zavodskiy
Редакция Nat-Geo.ru отобрала пятерку ярчайших кадров минувшей недели. Какой вам больше нравится?

Подборку открывает Alexey Zavodskiy с кадром «Гималайские грузоперевозки». Главные труженики высочайшей горной системы Земли — яки. На фото караван этих прекрасных созданий доставляет необходимый провиант и снаряжение в базовый лагерь Эвереста.

Луна и минарет
Александр Чазов «Луна и минарет»

Александр Чазов снял одну из жемчужин Стамбула — Сулеймание, самую большую мечеть города. По словам фотографа, как раз в момент съемки со всех минаретов Стамбула начался призыв муэцзинов к вечерней молитве.

Седое утро
Анатолий Гордиенко «Седое утро»

Фотографию «Седое утро» сделал Анатолий Гордиенко, запечатлев покрытые инеем склоны Доломитовых Альп (Италия).

В линиях
Дмитрий Купрацевич «В линиях»

Дмитрий Купрацевич выложил осенний снимок из Словении «В линиях». На нем — Церковь Святой Урсулы города Крань, расположенного у подножия Юлийских Альп.

Сосчитать оленей
Светлана Горбатых «Сосчитать оленей»

Завершает подборку кадр Светланы Горбатых «Сосчитать оленей», сделанный в ЯНАО. На нем множество северных красавцев пасется возле чума: если у жителя Крайнего севера есть большое оленье стадо, значит, будет и пища, и одежда, и тёплый дом, и транспорт.