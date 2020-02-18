«Гималайские грузоперевозки» и другие фото недели

Завершает подборку кадр Светланы Горбатых «Сосчитать оленей», сделанный в ЯНАО. На нем множество северных красавцев пасется возле чума: если у жителя Крайнего севера есть большое оленье стадо, значит, будет и пища, и одежда, и тёплый дом, и транспорт.