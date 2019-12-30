«Из недр» и другие фото недели

Путешественник и талантливый фотограф Камчатки Денис Будьков вновь порадовал нас харизматичными представителями фауны, обитающими близ Курильского озера. Медвежьи рыбалка и охота становятся куда азартнее, когда рядом с тобой стоит голодный товарищ, уверенный, что он заметил добычу раньше!