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Лучшие фото

«Из недр» и другие фото недели

30 декабря 2019
Кирилл Владыкин
«Из недр»
Фото: Кирилл Владыкин
Редакция Nat-Geo.ru отобрала пятерку ярких кадров прошедшей недели. Какой вам больше по душе?

Еженедельную подборку открывает кадр «Из недр» Кирилла Владыкина. Фотограф запечатлел мгновение из жизни спелеологов, исследующих подземелья Крымского полуострова.

Андрей Грачев
Андрей Грачев Вулкан Атсонупури

Андрей Грачев снял с дрона волшебный пейзаж, в центре которого расположился, будто любуясь своим отражением в озере, Вулкан Атсонупури. Кадр сделан на острове Итуруп (Курильские острова).

Денис Будьков
Денис Будьков «Кто первый!»

Путешественник и талантливый фотограф Камчатки Денис Будьков вновь порадовал нас харизматичными представителями фауны, обитающими близ Курильского озера. Медвежьи рыбалка и охота становятся куда азартнее, когда рядом с тобой стоит голодный товарищ, уверенный, что он заметил добычу раньше!

Влад Соколовский
Влад Соколовский «Лес эльфов»

Фотография Влада Соколовского сделана в природном парке Апусени (Румыния) — на зеленый снимок еще не проникла зима, окутавшая другие леса.

Irina Abaturova
Irina Abaturova Зимнее солнце Таганая

Завершает подборку Irina Abaturova со снимком из национального парка Таганай (Южный Урал), освещаемого тусклыми лучами зимнего солнца.