«Из недр» и другие фото недели
Еженедельную подборку открывает кадр «Из недр» Кирилла Владыкина. Фотограф запечатлел мгновение из жизни спелеологов, исследующих подземелья Крымского полуострова.
Андрей Грачев снял с дрона волшебный пейзаж, в центре которого расположился, будто любуясь своим отражением в озере, Вулкан Атсонупури. Кадр сделан на острове Итуруп (Курильские острова).
Путешественник и талантливый фотограф Камчатки Денис Будьков вновь порадовал нас харизматичными представителями фауны, обитающими близ Курильского озера. Медвежьи рыбалка и охота становятся куда азартнее, когда рядом с тобой стоит голодный товарищ, уверенный, что он заметил добычу раньше!
Фотография Влада Соколовского сделана в природном парке Апусени (Румыния) — на зеленый снимок еще не проникла зима, окутавшая другие леса.
Завершает подборку Irina Abaturova со снимком из национального парка Таганай (Южный Урал), освещаемого тусклыми лучами зимнего солнца.