Кайман, орлан и тарбаган: лучшие фото недели

А где же обещанный кайман, спросите вы. А вот он, и не один, а с довеском! Слово автору снимка:

«Первым недружественные действия начал кайман. Он поймал за хвост проплывающую мимо анаконду. В ответ на это змея обвилась вокруг каймана и начала его душить. Минут через тридцать кайман, поняв, что ситуация складывается не в его пользу, отпустил анаконду и потихоньку полностью погрузился в воду, высунув лишь ноздри. Змея, не имея возможности дышать, минут через десять отпустила каймана из своих объятий и уплыла прочь. Ничья! Пантанал, Бразилия».

Хороших выходных и берегите себя даже в самых сложных обстоятельствах!