Кайман, орлан и тарбаган: лучшие фото недели
Автор портрета симпатичного монгольского сурка, он же тарбаган (см. выше), фотограф Елена Щипкова поставила целью посетить все особо охраняемые территории России. Она путешествует уже третий сезон и публикует свои заповедные фотографии в том числе у нас на хостинге —за что Елене большое спасибо.
Тюменец Влад Владиленов — наш постоянный автор, на его странице 348 фотографий, в основном это портреты птиц. «Есть птицы, словно бы созданные для украшения зимы. Своим присутствием они помогают людям пережить холодное время. И среди них урагус. В зимний день с инеем или после обильного снегопада они на веточках выглядят как новогодние игрушки. Чем старше самец, тем он более красный, с серебристым налетом. Особенно выделяются они зимой на фоне снега», — делится Влад.
Кладбище кораблей в Териберке – популярная среди фотографов локация. Но такой удачный выбор ракурса вкупе с ироничным названием (тут в одном слове и знаменитый крейсер, и, собственно, Aurora borealis), обеспечили снимку Алексея место в числе наших любимых. Заходите на страницу Алексея на нашем фотохостинге — если, конечно, не боитесь застрять на час или больше: здесь 643 пейзажа отменного качества!
Краснокнижный орлан-белохвост в Астраханском биосферном заповеднике. Снимок сделан в середине октября уходящего года в рамках фотопроекта Федора Лашкова «Дельта Волги». Фотографии из этого и других многочисленных проектов Федора (один из наших любимых — «Кавказ без границ») ищите здесь.
Татьяна называет себя макрофотографом, но камерные пейзажи ей удаются не хуже: в этих зарисовках есть что-то декоративно-открыточное, но при этом выполнены они с неизменным вкусом.
Kolya Sharlay пишет о себе на странице нашего фотохостинга: «Люблю фотографировать, получаю удовольствие от каждого момента». Мы, зрители, разделяем это удовольствие с автором.
А где же обещанный кайман, спросите вы. А вот он, и не один, а с довеском! Слово автору снимка:
«Первым недружественные действия начал кайман. Он поймал за хвост проплывающую мимо анаконду. В ответ на это змея обвилась вокруг каймана и начала его душить. Минут через тридцать кайман, поняв, что ситуация складывается не в его пользу, отпустил анаконду и потихоньку полностью погрузился в воду, высунув лишь ноздри. Змея, не имея возможности дышать, минут через десять отпустила каймана из своих объятий и уплыла прочь. Ничья! Пантанал, Бразилия».
Хороших выходных и берегите себя даже в самых сложных обстоятельствах!