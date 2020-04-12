Что такое коллективная астрофотография: десятки фотографов, сотни часов экспозиции и космическая красота

Первое изображение — это одиночный 15-минутный кадр пылевой туманности в созвездии «Южная Корона», а второе — обработанная фотография из тридцати таких кадров. Обратите внимание, насколько больше подробностей можно различить на суммарной фотографии.

Для получениях таких снимков используется большое количество специального оборудования. Это трудоемкий процесс, занимающий много времени как на этапе съемки, так и на этапе обработки.

Очень важно учитывать фактор погоды. В средней полосе России ясных ночей не так уж и много. Более того, ночи должны быть безлунными, поскольку Луна сильно засвечивает небо и мешает съемкам. Получается, что даже с самым хорошим оборудованием бывает весьма сложно собрать достаточное количество экспозиции. И здесь на помощь приходит коллективный подход.

Суть его проста: астрофотографы объединяют свои усилия и совместно снимают какой-нибудь один объект. Затем полученный материал сортируется, выравнивается и калибруется. На выходе получается сырой суммарный снимок (можно сказать Raw), в финальной обработке которого может попробовать свои силы любой желающий. Подобный подход многократно ускоряет дело и увеличивает эффективность работы. За относительно короткий срок может быть собрано столько материала, сколько в одиночку пришлось бы собирать годами.

Одним из первых успешных коллективных российских проектов международного уровня — съемка галактики M51 «Водоворот» в созвездии «Гончие псы». В процессе реализации этого проекта было накоплено около двухсот часов экспозиции!