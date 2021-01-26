Кони в кадре: 15 восхитительных снимков лошадей

Лошади скачут бок о бок с человечеством уже тысячи лет. Они были музами первых пещерных художников, верных коней хоронили вместе со скифскими царями, а поэты во все эпохи воспевали быстрых, словно птица, отважных и преданных скакунов. Любимцев среди лошадей можно найти у каждого народа в любой стороне света: в Азии — тонкие и звонкие ахалтекинцы, на Востоке — арабские чистокровные, в России — «золотые» дончаки, орловские рысаки и добряки-тяжеловозы, а в Индии — драгоценные марвари.
Мы сделали подборку конных снимков с фотохостинга на нашем сайте и лишний раз вспоминаем о том, какие же лошади замечательные и красивые, все до одной — от кочевой лошадки до скакового фаворита. И не забывайте — все мы немножко лошади! А уж какой лошадью вам быть — стремительным скакуном в Курайской степи, холеным вороным красавцем с развевающейся гривой или дикой лошадью Пржевальского — решайте сами.
Фотограф Дмитрий Архипов снял эту идиллию возле крымской Белой скалы. Вертикальная скалистая меловая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу в степном Крыму. У этих мест богатая история: в древние века здесь были стоянки первобытных людей. Затем кочевали сарматы, скифы пасли свои тучные стада. В средние века здесь казнили пленных, сбрасывая их с обрыва. Здесь же был штаб Суворова во времена крымской кампании, а в 1783 году крымская знать перед князем Потемкиным принесла присягу на верность России. А сейчас у подножья Белой скалы находится небольшое фермерское хозяйство, где выращивают лошадей.
Лошади на свободном выпасе в Григорьевском ущелье, Киргизия. Они долго не решались выйти на поляну, где Алексей Оборотов снимал рассвет. Однако все же позже гривастые собрались с духом и начали мирно пастись рядом, срывая покрытую росой травку и подставляя гнедые спины набирающим силу солнечным лучам.
«Знакомьтесь – это исландская лошадь. И знаете, чем она мне запомнилась? А тем, что во время съемки этого кадра я получил неслабый удар током в руку! Так, что она на мгновение отнялась до самого плеча.
Дело в том, что все загоны с лошадьми в Исландии ограждены низким проволочным заборчиком, по которому пущен ток. Это не дает лошадям разбежаться по острову. Вот в творческом порыве я случайно и прикоснулся к верхней проволоке. Надо было видеть, как меня скорчило. А уж какие слова услышала исландская округа!» – рассказывает фотограф Алексей Мараховец.
Лошади бегут наперегонки со стаей пеликанов в степи на берегу озера Маныч-Гудило. Кажется, примерно так выглядит истинная свобода.
Фото из серии «Открывая Ставрополье» за авторством Федора Лашкова сделано в природном заказнике краевого значения «Маныч-Гудило». Другие снимки Фёдора можно (и нужно) посмотреть в его профиле на нашем фотохостинге.
Знаменитые лошади камарга (или камаргу), запечатленные на снимке Антона Ростовского, — это полудикие скакуны светло-серой масти, которые живут на средиземноморском побережье Франции. Как самостоятельная порода камаргу была признана в 1968 году, но на самом деле ее история уходит корнями вглубь веков и может считаться одной из древнейших.
Коней камарга часто называют еще «морскими лошадьми» — за то, что они всю жизнь проводят близ воды и могут похвастаться близким знакомством с Нептуном — сразу и не поймешь, то ли это настоящие животные, то ли сотканные из пены морской создания. Встретить их можно, как нетрудно догадаться из названия породы, на острове Камарг – это участок суши в дельте Роны, образованный двумя ее рукавами и Средиземным морем.
Очаровательный снимок, от которого веет летом, теплом и ароматами полевых цветов. Фотограф Helena Wonderbe специализируется на конной съемке. Полистайте другие ее работы — это того стоит.
Даже крупный медведь дважды подумает, связываться ли с доминантной кобылой. Сердитая лошадь – опасный противник, особенно когда мишка зашел на ее территорию. Противостояние двух соперников зафиксировал Юрий Гордонов.
Лошадь орловской рысистой породы с конного завода «Калгановский» кокетливо приукрасила гриву и глядит на фотографа — Светлану Балабанову, в коллекции которой немало замечательных конных портретов.
Лошадь провожает зимний закат где-то на берегу заснеженной реки. Снимок Анастасии Ветковской.
Черное на белом, чистая эстетика — это вороной фризский жеребец, будто сошедший со страниц рыцарских романов, бежит среди снегов. Снимала Олеся Николаева.
Мама – это не только еда и защита, но еще и обнимашки. По крайней мере так считает пржевалик из Оренбургского заповедника – жеребенок дикой лошади Пржевальского, популяцию которой воссоздают в России (и довольно успешно — так, недавно в Центре воспроизводства редких видов при Московском зоопарке у лошади Пржевальского родился здоровый и крепкий малыш, а в США вообще клонировали жеребенка Пржевальского!).
Автор фото – Наталия Судец. В ее фотоальбоме на нашем хостинге можно найти множество интересных и забавных моментов из жизни диких лошадей Пржевальского.
Горный Алтай, Курайская степь. Табун алтайских лошадей на вольном выпасе уверенно шагает вперед. Не хотелось бы оказаться у них на пути!
Снимал Влад Соколовский, другие фото которого живут здесь.
«Вы думаете, что только жеребцы дерутся? Как бы не так! После рождения жеребенка у кобылы-матери лошади Пржевальского сразу возрастает ранг, но не все могут с этим смириться. Некоторые кобылки-любимицы вожака настолько подавлены фактом своего понижения, что готовы драться с новоявленной мамой, а иногда достаётся и жеребёнку...» — рассказывает фотограф Светлана Горбатых.