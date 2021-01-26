Кони в кадре: 15 восхитительных снимков лошадей

Лошади скачут бок о бок с человечеством уже тысячи лет. Они были музами первых пещерных художников, верных коней хоронили вместе со скифскими царями, а поэты во все эпохи воспевали быстрых, словно птица, отважных и преданных скакунов. Любимцев среди лошадей можно найти у каждого народа в любой стороне света: в Азии — тонкие и звонкие ахалтекинцы, на Востоке — арабские чистокровные, в России — «золотые» дончаки, орловские рысаки и добряки-тяжеловозы, а в Индии — драгоценные марвари.

Мы сделали подборку конных снимков с фотохостинга на нашем сайте и лишний раз вспоминаем о том, какие же лошади замечательные и красивые, все до одной — от кочевой лошадки до скакового фаворита. И не забывайте — все мы немножко лошади! А уж какой лошадью вам быть — стремительным скакуном в Курайской степи, холеным вороным красавцем с развевающейся гривой или дикой лошадью Пржевальского — решайте сами.