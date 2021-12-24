Король-олень и другие лучшие фото недели

Институт географии РАН изучает Шпицберген с 1964 года. И последние выводы гляциологических экспедиций тревожны: климат на острове стремительно меняется, площадь ледников сокращается, верхний слой вечной мерзлоты летом стал оттаивать сильнее, а за зиму не успевает промерзнуть.

Фотограф и путешественник Антон Насыров публикует у нас на фотохостинге красивые северные пейзажи, в том числе связанные с работой Шпицбергенской гляциологической экспедиции.