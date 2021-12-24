Король-олень и другие лучшие фото недели
В Витебской области уже 10 лет проводится программа по расселению благородных оленей. В первый год переселенцы, закупленные в разных хозяйствах Республики Беларусь и других стран, находятся «на передержке» в просторных вольерах, привыкая к новой территории. Через год заграждения снимают, и для оленей начинается новая жизнь на свободе. Фотограф из Санкт-Петербурга Ольга Рудченко сфотографировала крупного самца (см. выше) во время осеннего гона: зверь вызывает соперника на поединок зычным ревом, который на этом снимке можно буквально увидеть. На странице Ольги на нашем фотохостинге множество прекрасных портретов — благородные олени, лошади, лиса, лань, а еще замечательные пейзажи, и некоторые из них совершенно сногсшибательные.
В профиле Олега Феофанова у нас на фотохостинге более 600 фотографий, которые помогут телепортироваться в Крым из любой точки мира. В них много солнца и тепла, но бывают и такие шторма, как на этом снимке, сделанном близ Алушты.
Институт географии РАН изучает Шпицберген с 1964 года. И последние выводы гляциологических экспедиций тревожны: климат на острове стремительно меняется, площадь ледников сокращается, верхний слой вечной мерзлоты летом стал оттаивать сильнее, а за зиму не успевает промерзнуть.
Фотограф и путешественник Антон Насыров публикует у нас на фотохостинге красивые северные пейзажи, в том числе связанные с работой Шпицбергенской гляциологической экспедиции.
Леопард собирает информацию о фотографе: сканирует его взглядом (от которого сердце проваливается в пятки) и нюхает воздух. А облизывается хищник, как и все кошки, чтобы задействовать так называемый орган Якобсона, расположенный во рту и, как и нос, ответственный за обоняние. У Алексея Барского на фотохостинге совсем немного фотографий, зато все из Африки: на них львы, буйволы, антилопы куду, бородавочники и другое замечательное фотогеничное зверье.
Фотограф из Сыктывкара Александр Рум мечтает в один прекрасный день сфотографировать снежного барса, а сейчас воспевает пернатых обитателей лесов республики Коми, и не только пернатых, иногда и шерстистых — белочек и бурундуков. Полюбуйтесь, какие очаровательные!
Цикада после линьки ищет место повыше, чтобы обсохнуть. Но на этой веточке туи место уже занято юным богомолом. Если вы неравнодушны к насекомым, то работы Анжелики Тараненко из Краснодара просто обязательны к просмотру.
Лебеди-шипуны выясняют отношения на бреющем полете. Эта замечательная птица, самый крупный представитель отряда гусеобразных, — редкий и повсеместно нуждающийся в защите краснокнижный вид. Другие фотографии Вячеслава Ладанова, прекрасного фотографа-орнитолога из Самары, смотрите здесь.