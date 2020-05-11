Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете

Яркие звездочки на пурпурных и синих лепестках – пыльца или микроскопические частицы грязи. Как рассказал Барроуз автору Huffington Post, такие следы нередко встречаются на покупных цветах. Когда Крэг убедился в этом, он стал выращивать их сам.



Сияющие соцветия напоминают о светлячках или приманке рыбы-удильщика, однако эти животные в действительности не флуоресцируют. Их способности называются биолюминесценцией.