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Лучшие фото

Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете

Николай Кулапов
11 мая 2020
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Кореопсис красильный
Фото: Craig Burrows
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Чубушник
Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows
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Гайлардия
Фото: Craig Burrows
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Мальва
Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows
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Монарда
Фото: Craig Burrows
Крэг Барроуз из Южной Калифорнии занимается фотографией уже десять лет. Солидная часть его портфолио состоит из макроснимков цветков, освещенных ультрафиолетом.

Под холодными лучами ультрафиолетовой лампы герберы, подсолнухи, штокрозы и лантаны сияют самыми неожиданными цветами. Происходит это из-за того, что химические соединения в клетках растений поглощают и вновь испускают лучи света. Этот процесс называется флуоресценцией.

Для такой съемки нужна полная темнота. Крэг делает фотографии в домашней студии, в которую не проникают солнечные лучи.

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Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows
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Фото: Craig Burrows

Яркие звездочки на пурпурных и синих лепестках – пыльца или микроскопические частицы грязи. Как рассказал Барроуз автору Huffington Post, такие следы нередко встречаются на покупных цветах. Когда Крэг убедился в этом, он стал выращивать их сам.

Сияющие соцветия напоминают о светлячках или приманке рыбы-удильщика, однако эти животные в действительности не флуоресцируют. Их способности называются биолюминесценцией.

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