«Крадущийся тигр, затаившийся фотограф» и другие фото первых недель 2020 года
Подборку открывает Андрей Грачев, создавший волшебный портрет амурского тигра из Приморского сафари-парка. Автор признается, что он не анималист и у него нет выдержки и терпения, необходимых для людей этой профессии. Однако прекрасный снимок могучего зверя свидетельствует об обратном.
Подборку лучших кадров продолжает аэрофотосъемка прекрасного Лемурийского озера (Украина), созданная фотографом Q-lieb-in.
Игорь Зубков запечатлел в ночи ситуэт величественного зубра (Bison bonasus) на территории природного заповедника «Калужские засеки».
Кадр Сергея Любаченко с Охотского моря также пополнил ряд фотографий, полученных при помощи дрона: автор запечатлел отдых колонии ларг, также известных как дальневосточные (пестрые) нерпы, после рыбалки на корюшку.
Завершает подборку фотография Дениса Будькова, снявшего парочку бдительных белоплечих орланов (Haliaeetus pelagicus), следящих за вулканом Корякским (Камчатка) — вдруг что-то случится!