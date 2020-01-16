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National Geographic №195, декабрь 2019
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Лучшие фото

«Крадущийся тигр, затаившийся фотограф» и другие фото первых недель 2020 года

16 января 2020
Приморье. Амурский тигр.
«Крадущийся тигр, затаившийся фотограф»
Фото: Андрей Грачев
Редакция NG отобрала топ-5 кадров с начала января. Какой вам по душе?

Подборку открывает Андрей Грачев, создавший волшебный портрет амурского тигра из Приморского сафари-парка. Автор признается, что он не анималист и у него нет выдержки и терпения, необходимых для людей этой профессии. Однако прекрасный снимок могучего зверя свидетельствует об обратном.

Белая машина
Q-lieb-in «Белая машина»

Подборку лучших кадров продолжает аэрофотосъемка прекрасного Лемурийского озера (Украина), созданная фотографом Q-lieb-in.

Ночной призрак
Игорь Зубков «Ночной призрак»

Игорь Зубков запечатлел в ночи ситуэт величественного зубра (Bison bonasus) на территории природного заповедника «Калужские засеки».

Тихий час колонии ларги, после рыбалки на корюшку.
Сергей Любаченко «После рыбалки»

Кадр Сергея Любаченко с Охотского моря также пополнил ряд фотографий, полученных при помощи дрона: автор запечатлел отдых колонии ларг, также известных как дальневосточные (пестрые) нерпы, после рыбалки на корюшку.

На страже вулкана
Денис Будьков «На страже вулкана»

Завершает подборку фотография Дениса Будькова, снявшего парочку бдительных белоплечих орланов (Haliaeetus pelagicus), следящих за вулканом Корякским (Камчатка) — вдруг что-то случится!