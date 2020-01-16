«Крадущийся тигр, затаившийся фотограф» и другие фото первых недель 2020 года

Подборку открывает Андрей Грачев, создавший волшебный портрет амурского тигра из Приморского сафари-парка. Автор признается, что он не анималист и у него нет выдержки и терпения, необходимых для людей этой профессии. Однако прекрасный снимок могучего зверя свидетельствует об обратном.